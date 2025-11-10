Lunes, noviembre 10, 2025
Puebla cierra Presupuesto 2026 sin nuevos impuestos; proyectan ingresos por 131 mil mdp: Finanzas

Josefina Morales Guerrero, confirmó que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 no contempla la creación de nuevos impuestos.
Yadira Llaven Anzures

La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, confirmó que la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026 fue concluida y no contempla la creación de nuevos impuestos para la ciudadanía.

Durante la rueda de prensa de este lunes, que encabezó el gobernador Alejandro Armenta, la funcionaria estatal destacó que el paquete económico se alinea a la política tributaria federal y solamente prevé una actualización de tasas de derechos y aprovechamientos, de acuerdo con la inflación proyectada.

Morales Guerrero informó que la Ley de Ingresos proyecta recaudar aproximadamente 131 mil 365 millones de pesos, un monto que será destinado a financiar el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.

Aseguró que el principal objetivo de este paquete es no afectar a ningún sector de la ciudadanía, priorizando el mantenimiento del balance financiero en equilibrio.

Expuso que la proyección de ingresos es de aproximadamente 131.3 mil millones de pesos y “no se crean nuevos impuestos; solo se ajustan las tasas conforme a la inflación”.

Además, agregó que la política tributaria del estado se mantiene en sintonía con las directrices del Gobierno Federal y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La secretaria destacó que la visión de la administración es consolidar el campo poblano como un motor de desarrollo productivo, más innovador y con justicia social, lo cual se reflejará en la aplicación de los recursos.

