Proyecto para instalar dispositivos de seguridad en unidades del transporte colectivo sigue vigente, señala Munive

Marco Tulio Munive Temoltzin, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado (SMyT), reafirmó que sigue vigente el proyecto para la instalación del botón de pánico y cámaras de videovigilancia en unidades del transporte público de pasajeros.

El funcionario anotó que la colocación de estos dispositivos en las camionetas del servicio colectivo, ya está contemplada y que para ello se trabaja en la reforma al Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes.

“Estamos en esa acción y está en el Plan Estatal de Desarrollo (PED 2021-2027) de nuestra gobernadora”, subrayó en su participación en el Diálogo Circular semanal organizado por la Coordinación de Comunicación Social (CCOM), aunque no especificó la fecha en la que podría implementarse este esquema de seguridad ni la inversión.

Remarcó que la movilidad es un tema constitucional y que hay una pirámide compuesta por el peatón, por el transporte público y por el transporte privado, pero que se debe privilegiar al primero de estos, mientras que el segundo debe garantizar un servicio eficiente y de calidad.

Desde el año 2023, los concesionarios del servicio colectivo de pasajero fueron más insistentes en su demanda al gobierno estatal de apoyo para implementar una estrategia de mayor seguridad, debido a los atracos frecuentes a este sector, incluidos taxistas.

Representantes de diversas organizaciones transportistas como Hugo Salado del Razo, de la Coordinadora Estatal de Transporte (CET), insistió en que era urgente poner en marcha el proyecto de instalación de botones de pánico en las unidades, pues hasta ese año no había ningún avance, pese a que se habían realizado algunas mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno (Segob).

Ese dirigente cuestionó en diversas ocasiones el desinterés por parte de las autoridades para cumplir las propuestas y los acuerdos en materia de seguridad pública en el transporte y para que se atendiera la solicitud precisa de la colocación de botones de pánico y cámaras de vigilancia, con la finalidad de reducir robos del parque vehicular.

Mientras tanto, mantenían en función un grupo de whatsapp entre choferes para estar en comunicación ante cualquier hecho delictivo que atentara contra ellos y el pasaje, así como para realizar la búsqueda de las camionetas en caso de robo.

Por su parte, la Unificación de Concesionarios del Estado de Tlaxcala (UCET) también requirió en 2023 el respaldo del gobierno estatal para la adquisición del paquete de dispositivos de seguridad con valor de entre 17 mil y 20 mil pesos.

Consideró que era importante que los concesionarios accedieran a un subsidio para la compra de los botones de pánico y de las cámaras de videovigilancia, una vez que la SMyT había firmado un convenio con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

La finalidad de este acuerdo es que esos dispositivos se conecten al C5i, lo cual se establecería en el Reglamento respectivo, ya que la unidad que carezca de este sistema de seguridad, que también incluye rastreo del vehículo, no podrá pasar revista, según lo expuesto por la UCET.

