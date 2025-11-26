Miércoles, noviembre 26, 2025
Posible feminicidio en Tehuacán en un domicilio que estaba cerrado por fuera

Sus vecinos alertaron del hecho por olores provenientes de la vivienda

Una mujer que no ha sido identificada, fue hallada al interior de su domicilio el cual estaba cerrado por fuera con candados.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.- Un presunto feminicidio se cometió en esta ciudad en la colonia Benito Juárez, la mujer no ha sido identificada, fue hallada sin vida entrando a estado de descomposición, al interior de su domicilio el cual estaba cerrado por fuera con candados. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga estos hechos para esclarecer el caso. 

Se calcula que la mujer tenía entre 20 y 25 años, habitaba sola ese domicilio ubicado en una vecindad de la calle 13 poniente entre Miguel Hidalgo y 4 sur. De acuerdo con datos recabados los vecinos comenzaron a percibir un fuerte olor desagradable y buscando el origen del aroma llegaron hasta la vivienda misma que estaba cerrada por fuera con candados, por lo que notificaron al dueño de la casa. 

Lo anterior sucedió la madrugada del martes, horas más tarde el propietario llegó y al confirmar los olores decidió pedir la presencia de policías municipales quienes arribaron al sitio y al asomarse por una ventana se percataron de que había una persona inmóvil al interior del domicilio, así como señales de líquido hemático, motivo por el cual decidieron romper los candados para entrar al lugar. 

Fue así como se percataron de que la joven estaba sin vida. Ante ese hecho notificaron a la FGE cuyo personal se hizo presente junto con el Servicio Médico Forense, para realizar las diligencias del levantamiento del cadáver que se deberá someter a la necropsia de rigor a fin de determinar las causas de su muerte. 

Hasta el momento no se conoce la identidad de la joven, se cree que probablemente no es oriunda de esta ciudad, sino que vino a Tehuacán por motivos de trabajo o estudios. La FGE abrió una carpeta de investigación para realizar las indagatorias del caso.

