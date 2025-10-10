Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasEstado

Por lluvias en Sierras Norte y Nororiental se mantiene suspensión de clases presenciales para 5 mil estudiantes

SEP anunció que las clases se desarrollarán a distancia el 10 y 11 de octubre en 5 mil 875 planteles la sierras Norte y Nororiental.
Martín Hernández Alcántara

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla anunció que las actividades escolares se desarrollarán a distancia los días 10 y 11 de octubre en 5 mil 875 planteles ubicados en 64 municipios de las sierras Norte y Nororiental, ante las condiciones meteorológicas adversas derivadas de un frente frío y dos disturbios tropicales que provocarán lluvias intensas en la región.

La medida se adopta con base en la recomendación de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo. Entre los municipios afectados se encuentran Zacatlán, Huauchinango, Xicotepec, Cuetzalan del Progreso, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Zaragoza, entre otros.

Leer más: Por segundo día suspenden clases por lluvia en 7 mil 800 planteles de Puebla

La dependencia indicó que los alumnos de todos los niveles educativos continuarán con sus actividades académicas mediante el uso de libros de texto, lecturas, tareas y materiales didácticos, a fin de mantener el avance programado del ciclo escolar. Asimismo, se exhortó a madres, padres, tutores y docentes a mantenerse informados sobre las indicaciones oficiales y priorizar la seguridad de niñas, niños y jóvenes.

En contraste, cerca de mil 931 escuelas pertenecientes a 19 municipios de la Sierra Negra retomarán las clases presenciales este viernes 10 de octubre, luego de que las condiciones climáticas en esa zona permiten la normalidad académica. Entre los municipios que reanudarán actividades en aula se encuentran Tehuacán, Ajalpan, Coxcatlán, San Gabriel Chilac, Altepexi, Vicente Guerrero y Zapotitlán Salinas.

La Secretaría reiteró el llamado a la comunidad educativa para atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y estar pendientes de cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas y las disposiciones oficiales que pudieran afectar el desarrollo de las clases.

Puedes consultar: SEP suspende clases presenciales en 5 mil 875 escuelas de Puebla por tormenta tropical “Jerry”

Temas

Más noticias

Internacional

Critica la Casa Blanca elección del Premio Nobel de la Paz en lugar de Trump

La Jornada -
Washington. La Casa Blanca criticó este viernes la decisión del Comité del Premio Nobel de conceder el galardón de la Paz a una líder...
Internacional

Israel anuncia cese el fuego en Gaza; liberación de rehenes en 72 horas

La Jornada -
Nuserait. Israel anunció el cese su ofensiva en Gaza luego de asegurar que completó la primera fase de su retirada del enclave, mientras que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Desbordamiento del río Atoyac afecta a ocho familias en San Andrés Cholula

Patricia Méndez -
Por lo menos ocho familias de la colonia Concepción Guadalupe de San Andrés Cholula, tuvieron afectaciones materiales por el desbordamiento del río Atoyac, la...

Ya se puede circular por la carretera Chichicapa-Alcomunga por deslave

Martín Hernández Alcántara -
La carretera que une a las poblaciones de Chichicapa con Alcomunga, en la Sierra Negra de Puebla, fue reabierta a la circulación a las...

Por huracán Erick, suspendieron SEP clases en escuelas de la Sierra Negra de Puebla

Yadira Llaven Anzures -
Ante la llegada del huracán Erick, la Secretaría de Educación Pública del estado (SEP) suspendió clases este miércoles en escuelas de nivel básico en...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025