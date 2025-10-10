Por lluvias en Sierras Norte y Nororiental se mantiene suspensión de clases presenciales para 5 mil estudiantes

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla anunció que las actividades escolares se desarrollarán a distancia los días 10 y 11 de octubre en 5 mil 875 planteles ubicados en 64 municipios de las sierras Norte y Nororiental, ante las condiciones meteorológicas adversas derivadas de un frente frío y dos disturbios tropicales que provocarán lluvias intensas en la región.

La medida se adopta con base en la recomendación de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo. Entre los municipios afectados se encuentran Zacatlán, Huauchinango, Xicotepec, Cuetzalan del Progreso, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Zaragoza, entre otros.

Leer más: Por segundo día suspenden clases por lluvia en 7 mil 800 planteles de Puebla

La dependencia indicó que los alumnos de todos los niveles educativos continuarán con sus actividades académicas mediante el uso de libros de texto, lecturas, tareas y materiales didácticos, a fin de mantener el avance programado del ciclo escolar. Asimismo, se exhortó a madres, padres, tutores y docentes a mantenerse informados sobre las indicaciones oficiales y priorizar la seguridad de niñas, niños y jóvenes.

En contraste, cerca de mil 931 escuelas pertenecientes a 19 municipios de la Sierra Negra retomarán las clases presenciales este viernes 10 de octubre, luego de que las condiciones climáticas en esa zona permiten la normalidad académica. Entre los municipios que reanudarán actividades en aula se encuentran Tehuacán, Ajalpan, Coxcatlán, San Gabriel Chilac, Altepexi, Vicente Guerrero y Zapotitlán Salinas.

La Secretaría reiteró el llamado a la comunidad educativa para atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y estar pendientes de cualquier actualización sobre las condiciones meteorológicas y las disposiciones oficiales que pudieran afectar el desarrollo de las clases.