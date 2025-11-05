Por desaparición de dos niñas cierran carretera en Lara Grajales

Habitantes de la colonia Ignacio Zaragoza, del municipio de Lara Grajales, bloquearon la carretera federal Amozoc–Oriental, en protesta por la desaparición de dos menores de edad, presuntamente sustraídas de su domicilio alrededor de las 10:00 horas de hoy.

De acuerdo con el testimonio de familiares y vecinos, las niñas se encontraban dentro de su vivienda, ubicada en la calle Morelos, cuando una persona —hasta ahora no identificada— las habría sacado del lugar sin consentimiento. La madre de las infantas pidió auxilio de inmediato, pero los pobladores aseguran que los elementos de la policía municipal tardaron más de una hora en acudir y que, al llegar, no implementaron ningún operativo de búsqueda.

Ante la falta de respuesta, los vecinos decidieron cerrar todos los accesos de la colonia y bloquear la circulación sobre la carretera federal, exigiendo la intervención del presidente municipal y la búsqueda urgente de las niñas. “No levantaremos el bloqueo hasta que aparezcan”, advirtieron los manifestantes, quienes también demandaron apoyo de las autoridades estatales.

En el sitio, los pobladores colocaron carteles y lanzaron un llamado público a la población para aportar cualquier información que ayude a localizar a las menores, difundiendo los números de contacto 276 137 1924 y 276 474 0049 correspondientes a la comandancia de policía municipal.

De manera preliminar, se maneja la versión de un posible secuestro, aunque las autoridades locales aún no han confirmado esta hipótesis.

La carretera Amozoc–Oriental permanece cerrada en ambos sentidos, mientras se esperaba la llegada de personal de las secretarías de Gobernación estatal y municipal para entablar diálogo con los manifestantes y coordinar las labores de búsqueda.