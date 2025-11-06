Jueves, noviembre 6, 2025
Pocos presidentes municipales varones se involucran en el apoyo a mujeres, señala gobernadora Cuéllar

Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que pocos presidentes municipales varones de Tlaxcala están involucrados en el apoyo a las mujeres.
Guadalupe de La Luz Degante

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que pocos presidentes municipales varones del estado de Tlaxcala están involucrados en el apoyo a las mujeres, por lo que reconoció que se requiere de su compromiso.

Durante la Feria de Atención Integral para Mujeres, que tuvo como sede el auditorio “Emilio Sánchez Piedras” de Apizaco, refirió que hoy “se están abriendo muchos caminos” para este segmento porque “tenemos una presidenta de México, hoy tienen una gobernadora, hoy hay 18 presidentas municipales (de un total de 60 alcaldías)”.

Dijo que antes invitaba a muchas mujeres a participar en política, ya que es importante “que gobernemos también, porque gobernamos de manera diferente, siempre involucramos el corazón, siempre pensamos en lo que le está pasando a otra mujer para poder acompañarla, es diferente la visión que tenemos, cuando es alguien diputada, senadora, presidenta o cualquier cosa, lo importante es apoyarnos entre nosotras”.

Lamentó que pocos presidentes municipales varones están enfocados al tema de las mujeres y anotó que quizá el de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, sea el único, ya que ha creado la primera Casa Transitoria, entre otras acciones que ha realizado. “Necesitamos más hombres que se involucren en apoyar a” este sector, pidió.

En este espacio al que acudieron mujeres diversas, recalcó que las que trabajan deben dejar hechas varias cosas en casa. “Yo hoy decidí qué íbamos a comer, por ejemplo; que aunque tengo yo muchas cosas qué hacer tengo que pensar qué se va a hacer de comer, qué vamos a comer el día de hoy, quiénes van a venir a comer, si tengo a una persona invitada, que seguido hay personas invitadas, y tengo que ver precisamente la organización de todo”.

Instó a esta población a ver por sí misma y a autocuidarse. “A todas nos podría ir bien, siempre y cuando nos ayudemos entre nosotras, hablemos bien entre nosotras, porque -subrayó-también tenemos (esa actitud) lamentablemente, los hombres son muy solidarios  en todo”.

Con este contexto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros recalcó que en los tiempos actuales una mujer “puede hacer lo que sea, hasta (ser) presidenta de México”.

