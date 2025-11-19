Miércoles, noviembre 19, 2025
Padres de Tepatlaxco bloquean federal Amozoc-Acajete por despojo de terrenos a cuatro escuelas

Padres y madres de familia de instituciones educativas mantienen un bloqueo intermitente sobre la carretera federal Amozoc–Acajete.
Martín Hernández Alcántara

Padres y madres de familia de cuatro instituciones educativas de Tepatlaxco de Hidalgo mantienen desde hace dos horas un bloqueo intermitente sobre la carretera federal Amozoc–Acajete, en protesta por la presunta entrega de terrenos escolares a una empresa privada dedicada a la construcción de viviendas de interés social. 

La vialidad se abre por lapsos de algunos minutos y luego se vuelve a cerrar, lo que mantiene el tránsito parcialmente paralizado.

Los inconformes aseguran que el presidente municipal, Julio González Bonilla, habría cedido —sin consulta previa— una franja de tierra que forma parte del patrimonio del jardín de niños, la primaria, la secundaria y el bachillerato Calmécac, para que una constructora ejecute un proyecto habitacional. 

Afirman que la maquinaria ya ingresó a la zona y comenzó trabajos preliminares, lo que generó la movilización de este miércoles.

Durante la protesta, una de los voceros comunitarios expresó el sentimiento de agravio colectivo:

“Nos cometen un ultraje, sobre todo a los tepaxtlaxquenses; nos tratan como gente olvidada, como siempre, y además nos quieren quitar terrenos que le pertenecen a la comunidad escolar. No lo vamos a permitir”, señaló, exigencia que fue respaldada por gritos y pancartas de quienes bloquean carretera.

De acuerdo con los manifestantes, esos predios fueron adquiridos hace varios años con recursos de la propia comunidad, con el fin de garantizar espacio para futuras ampliaciones y actividades educativas. Hoy temen que, de concretarse la entrega a la constructora, las escuelas queden sin posibilidad de crecimiento y los estudiantes pierdan áreas destinadas a canchas, talleres y espacios recreativos.

