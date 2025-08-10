Domingo, agosto 10, 2025
NoticiasEstado

Nunca se cumplen las minutas de reuniones de transportistas con autoridades: CET; siguen pegando los robos al servicio público, señala Salado

Nunca se cumplen las minutas de reuniones de transportistas con autoridades: CET; siguen pegando los robos al servicio público, señala Salado
Nunca se cumplen las minutas de reuniones de transportistas con autoridades: CET; siguen pegando los robos al servicio público, señala Salado
Guadalupe de La Luz Degante

Hugo Salado del Razo, representante de la Coordinadora Estatal de Transporte (CET), aseveró que las minutas  sobre las diferentes reuniones de trabajo con autoridades para tratar diversos temas, como el de la inseguridad, “nunca se cumplen”.

- Anuncio -

Señaló que en la entidad tlaxcalteca siguen “pegando los robos constantes al transporte público, en este caso también al usuario, porque ya no nada más van contra nosotros, ya se metieron con los pasajeros”, a quienes también atracan a bordo de los vehículos.

Anotó que los malhechores despojan a los operadores de las camionetas y “de lo poquito que traen” y que para lograr un restablecimiento económico “pasan meses y meses”, sobre todo cuando los delincuentes se llevan la unidad con valor de al menos 600 mil pesos. “Recuperarse de ese trancazo es -subrayó- prácticamente imposible”.

“Que  las autoridades pongan un poquito más de cuidado en este tipo de situaciones, porque nosotros como transportistas, que también somos parte del pueblo de Tlaxcala, estamos sufriendo por esos errores” en la atención a la inseguridad que se vive, indicó.

Hugo Salado del Razo añadió que no se ha efectuado un recuento general de los robos que se han perpetrado en contra de este sector en el transcurso del presente año, toda vez que en cada región del estado los concesionarios llevan su propia estadística al respecto.

- Advertisement -

Aunque, hay transportistas que han perdido el interés por actualizar las cifras porque dicen “que nunca les ayudan las autoridades a recuperar los vehículos”, ni realizan las investigaciones necesarias para sancionar a los responsables. “Es un completo desorden”, enfatizó.

Te puede interesar: Tlaxcala, de los dos estados con balance “muy negativo” en el robo a transportistas en 2024: México Evalúa; presentó una tasa de 7.1 por cada 100 mil habitantes

Dijo que últimamente tampoco ha asistido a reuniones con las autoridades estatales para abordar las diversas problemáticas, ya que es

“lo mismo de siempre, se tratan los temas y se hacen minutas de trabajo pero nunca se cumplen, se han elaborado muchas con relación a la inseguridad, a la modernización (de vehículos) y al descuento de 70 por ciento (en el pago de derechos), que debería seguir aplicándose por la misma situación económica” que se enfrenta,  resaltó.

- Advertisement -

Consideró que este sector es uno de los generadores de empleo más importantes de la entidad, “porque le damos de comer a choferes, a postureros y demás”, lo que a la vez repercute “en una economía positiva” para Tlaxcala; incluso -agregó-, contratamos a profesionistas que no encuentran trabajo, tenemos manejando a doctores, a contadores, a abogados; es lamentable que a veces tengan que salir a otros estados”.

Consulta más en: Hasta 186 asaltos al mes se perpetran contra transportistas en el tramo Puebla–Tlaxcala–Veracruz: Amotac

Reiteró que el gobierno estatal debe tener consideraciones con este gremio, que es “gente de trabajo”, pues así “se demostró en la pandemia (de Covid-19”, cuando nunca dejó de brindar el servicio colectivo, a pesar del riesgo de contagio del virus, enfermarse o fallecer, como sucedió en algunos casos.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cafami: 20 hijos de migrantes han obtenido reconocimiento de su nacionalidad mexicana; han dejado de ser extranjeros en su propio país

Guadalupe de La Luz Degante -
En este año, han sido canalizados al Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami) 34 casos de tramitación de la dispensa de...

INAH prohíbe colocación de estructuras para eventos masivos en explanada del Exconvento de San Francisco

Guadalupe de La Luz Degante -
El uso de espacios públicos para eventos masivos, como los deportivos, continuará con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a excepción...

Feria de Regreso a Clases será del 15 al 17 de agosto; autoridades instan a padres a revisar mochilas de sus hijos

José Carlos Avendaño -
Con el llamado de las autoridades estatales a los padres de familia de que revisen las mochilas de sus hijos previo al ingreso a...

Más noticias

Miles de israelíes protestan contra plan de ocupar Gaza

La Jornada -
Tel Aviv., Decenas de miles de israelíes se volcaron ayer a las calles de Tel Aviv para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que...

Viven en pobreza 16% de migrantes mexicanos en EU

La Jornada -
Al menos 16 de cada 100 personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos lo hace en condiciones de pobreza, de acuerdo con...

Anuncia Trump que expulsará de Washington D.C. a las personas sin hogar

La Jornada -
Madrid. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo su intención de expulsar "inmediatamente" a toda la población sin hogar de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025