Martes, octubre 28, 2025
NoticiasEstado

No hay jerarquías ni mandato cuando se trata de paz, sino compromiso compartido entre gobierno y sectores, asevera Cuéllar

Lorena Cuéllar aseveró que cuando se trata de paz y de comunidad hay un compromiso compartido entre el gobierno y todos los sectores.
Guadalupe de La Luz Degante

Lorena Cuéllar Cisneros, titular del Poder Ejecutivo local, aseveró que cuando se trata de paz y de comunidad no hay jerarquías ni mandato, sino un compromiso compartido entre el gobierno y todos los sectores.

- Anuncio -

Y es que la mandataria tomó protesta a integrantes del Consejo Estatal y de los consejos municipales de Construcción de Paz, en instalaciones de la Ciudad del Deporte y Alto Rendimiento, en Apizaco.

Mencionó que la paz no es la ausencia de conflicto, “sino la capacidad de resolver todos juntos todos los temas que nos agobian diariamente” y remarcó que hoy todos participan y tienen que ser escuchados, un espacio donde los vecinos, las escuelas, las iglesias, las empresas y los jóvenes, “tengan voz, porque cuando no hay jerarquías cuando se trata de paz, de comunidad; no hay mandato, hay compromiso compartido”.

Leer también: Convoca obispo de Tlaxcala a ser constructores artesanales de paz; gobierno reconoce a iglesia católica por promover la no violencia

Dijo que esta red de consejeros “será el alma de una nueva etapa, donde la paz se planea se discute y se cuida desde lo local“, pues requiere vigilancia constante, empatía diaria y voluntad sostenida, de ahí que invitó a mantener esta alianza, porque “mientras exista una sola persona que viva con miedo nuestra misión no está cumplida” e instó a al trabajo en unidad.

En este acto, Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), explicó que los consejos estatal y municipales de paz, son una estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coordinada por la Secretaría de Gobernación (SG).

- Advertisement -

Es un espacio donde convergen los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, las comunidades religiosas, las escuelas las familias y los vecinos, para diseñar acciones, diagnosticar causas de violencia, recuperar espacios públicos, promover la mediación de conflictos y fomentar el deporte.

Te recomendamos: Tlaxcala refuerza inversión en seguridad y se alinea a la estrategia nacional: Lorena Cuéllar

Con la instalación de estos organismos por la paz y reconstrucción del tejido social y justicia cívica, Tlaxcala se coloca a la vanguardia nacional y se “consolida como un modelo integral que trasciende en la contención de la violencia para enfocarse en la prevención, la participación y la transformación social”.

Dijo que esta estrategia permitirá incrementar la confianza ciudadana en las instituciones, identificar y atender tempranamente los factores de riesgo; articular programas sociales, educativos deportivos y culturales; fomentar la justicia cívica y el respeto a los derechos humanos.

En tanto, Rocío Bárcenas Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SG, mencionó que estos consejos nacieron con el objetivo de sumar esfuerzos entre la ciudadanía y los gobiernos y que representan una fuerza firme por la corresponsabilidad, ya que la unión es lo que va a permitir alcanzar este objetivo.

- Advertisement -

 

Abundó que si la sociedad no actúa bien no está sana, por lo que se deben encontrar las causas que generan la violencia y atenderlas, además, subrayó que los conflictos se resuelven con el diálogo.

Leer más: Alianza entre sector privado y gobierno, clave para la prosperidad compartida: Lorena Cuéllar

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Convoca obispo de Tlaxcala a ser constructores artesanales de paz; gobierno reconoce a iglesia católica por promover la no violencia

Guadalupe de La Luz Degante -
"Seamos constructores  artesanales de paz" desde las familias, las sociedades y los pueblos, convocó Julio César Salcedo Aquino, obispo de Tlaxcala, al unificar la...
00:01:57

Congreso aprueba reformas para fortalecer la educación de jóvenes y adultos

Juan Luis Cruz Pérez -
El pleno de la LXV Legislatura local aprobó este martes una serie de reformas para modernizar el marco jurídico del Instituto Tlaxcalteca para la...

Se han detectado dos mil 800 descargas clandestinas y recolectado 200 tn de desechos en el río: Cuéllar; solo 38% de pozos garantizan agua...

Guadalupe de La Luz Degante -
A la fecha, han sido identificadas dos mil 800 descargas clandestinas de agua al río Zahuapan-Atoyac, así como 200 toneladas de desechos, entre colchones,...

Más noticias

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Trump sella acuerdo con Japón para tener acceso a tierras raras

La Jornada -
Tokio. Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para “garantizar” el suministro de minerales críticos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025