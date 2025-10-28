No hay jerarquías ni mandato cuando se trata de paz, sino compromiso compartido entre gobierno y sectores, asevera Cuéllar

Lorena Cuéllar Cisneros, titular del Poder Ejecutivo local, aseveró que cuando se trata de paz y de comunidad no hay jerarquías ni mandato, sino un compromiso compartido entre el gobierno y todos los sectores.
Y es que la mandataria tomó protesta a integrantes del Consejo Estatal y de los consejos municipales de Construcción de Paz, en instalaciones de la Ciudad del Deporte y Alto Rendimiento, en Apizaco.
Mencionó que la paz no es la ausencia de conflicto, “sino la capacidad de resolver todos juntos todos los temas que nos agobian diariamente” y remarcó que hoy todos participan y tienen que ser escuchados, un espacio donde los vecinos, las escuelas, las iglesias, las empresas y los jóvenes, “tengan voz, porque cuando no hay jerarquías cuando se trata de paz, de comunidad; no hay mandato, hay compromiso compartido”.
Dijo que esta red de consejeros “será el alma de una nueva etapa, donde la paz se planea se discute y se cuida desde lo local“, pues requiere vigilancia constante, empatía diaria y voluntad sostenida, de ahí que invitó a mantener esta alianza, porque “mientras exista una sola persona que viva con miedo nuestra misión no está cumplida” e instó a al trabajo en unidad.
En este acto, Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), explicó que los consejos estatal y municipales de paz, son una estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, coordinada por la Secretaría de Gobernación (SG).
Es un espacio donde convergen los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, las comunidades religiosas, las escuelas las familias y los vecinos, para diseñar acciones, diagnosticar causas de violencia, recuperar espacios públicos, promover la mediación de conflictos y fomentar el deporte.
Con la instalación de estos organismos por la paz y reconstrucción del tejido social y justicia cívica, Tlaxcala se coloca a la vanguardia nacional y se “consolida como un modelo integral que trasciende en la contención de la violencia para enfocarse en la prevención, la participación y la transformación social”.
Dijo que esta estrategia permitirá incrementar la confianza ciudadana en las instituciones, identificar y atender tempranamente los factores de riesgo; articular programas sociales, educativos deportivos y culturales; fomentar la justicia cívica y el respeto a los derechos humanos.
En tanto, Rocío Bárcenas Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SG, mencionó que estos consejos nacieron con el objetivo de sumar esfuerzos entre la ciudadanía y los gobiernos y que representan una fuerza firme por la corresponsabilidad, ya que la unión es lo que va a permitir alcanzar este objetivo.
Abundó que si la sociedad no actúa bien no está sana, por lo que se deben encontrar las causas que generan la violencia y atenderlas, además, subrayó que los conflictos se resuelven con el diálogo.