Motociclistas de Tenampulco, Ayotoxco y Hueytamalco acusan extorsiones de Policía y SMT

Motociclistas de los municipios de Tenampulco, Ayotoxco de Guerrero y Hueytamalco realizan desde la 1 del día una manifestación pacífica sobre la carretera que une a esos tres municipios de la Sierra Norte, para denunciar presuntos actos de abuso de autoridad y extorsiones cometidos por elementos de la Policía Estatal y de la Dirección de Movilidad y Transporte.

De acuerdo con los inconformes, los agentes asignados a la base regional ubicada en Ayotoxco —quienes, aseguran, llevan varios años sin rotación ni relevo— incrementan de manera constante las detenciones arbitrarias de motocicletas, así como el aseguramiento de unidades sin justificación legal.

Los manifestantes señalan que los policías retienen vehículos sin motivos válidos, solicitan pagos en efectivo, que van de los 500 a los mil pesos, para liberarlos y realizan revisiones sin cumplir protocolos, generando temor entre los conductores, que a diario dependen de esa vía para trabajar y desplazarse por la región.

La movilización reúne a decenas de integrantes del llamado gremio “biker”, quienes avanzan a baja velocidad sobre la carretera estatal para visibilizar sus inconformidades.

Los participantes portan pancartas con mensajes que exigen alto a las extorsiones, respeto a los derechos de los conductores y la rotación inmediata del personal estatal asignado a la zona.

La circulación en la zona presenta afectaciones parciales, sin que se registren incidentes mayores durante la manifestación.