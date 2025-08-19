Miguel Castillo buscaría reelegirse como dirigente del PAN en Atlixco en septiembre

Atlixco. Miguel Castillo, actual dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN), pretendería reelegirse en el cargo durante la convocatoria por lanzarse en septiembre próximo, de acuerdo con información obtenida por La Jornada de Oriente.

Según fuentes consultadas, en esta misión estarían involucrados grupos de neopanistas y quienes por muchos años mantuvieron el control de ese instituto político en Atlixco. “Por ejemplo, tendría el respaldo de la profesora Paty Hidalgo, exregidora y exlegisladora local”.

En esa misma lista se mencionó al actual regidor del ayuntamiento, Eloy Soledad, además de la profesora Leonor Popócatl y Óscar Daza, ex dirigente local.

Cabe recordar, Castillo asumió la dirigencia del PAN en Atlixco tras la dimisión de Cristian Ariel Romero quien sostuvo un altercado público y físico con el entonces aspirante a la alcaldía panista Benjamín Minutti.

Además, Miguel Castillo competiría en este proceso interno junto con tres perfiles más: Eloy Soledad Torijano, con experiencia en la administración pública; el joven empresario Rodrigo Corona; y Javier Morán, funcionario del gobierno municipal desde hace varios años.

También puedes leer: Arranca carrera por dirigencia del PAN en Atlixco: cuatro perfiles apuntados y se rompería con neopanistas