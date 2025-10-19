La mayoría de delitos no se persiguen en tiempo real a través de cámaras porque son reportados cuando ya ocurrieron, señala el Sesesp

Maximino Hernández Pulido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), afirmó que 95 por ciento de cámaras de videovigilancia funcionan y remarcó que generalmente el seguimiento a un delito no se realiza en tiempo real porque es reportado cuando ya sucedió.

Repasó que desde la creación del Centro de Control Comando y Cómputo (C4), hace cuatro o cinco sexenios atrás, cuando se empezaron a adquirir las primeras cámaras, hasta 2021 se instalaron un total de mil.

Con la creación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), así como “con el fortalecimiento que se le da a los municipios”, actualmente hay tres mil cámaras, pero en las demarcaciones y en las comunidades “por lo menos ya hay una o dos, antes no”, dijo en el Diálogo Circular con medios de comunicación.

Reconoció que todavía faltan más, por lo que reiteró que la actual administración estatal cerrará con una cifra de entre cuatro mil y cinco mil. Anticipó que también se colocaran en centros religiosos y en museos.

Apuntó que este tipo de aparatos es una herramienta para la seguridad, pero que “hay situaciones que no se informan (al público), porque sí hay registro de delincuentes y de personas”.

Mencionó que la certificación obliga a que todo sistema informático, como lo son las cámaras, arcos carreteros y el call center del número de emergencia 911, “esté disponible en un 95 por ciento, esto lo monitorea la Federación”.

Cuando una cámara se descompone o es vandalizada, como ha ocurrido en la parte de Zacatelco y Calpulalpan -anotó-, se emite un ticket y se hace una póliza de mantenimiento o de refacción para que en las siguientes horas se restablezca, ya que es monitoreada; “de pronto se generan mitos de que no sirven, todas funcionan, 95 por ciento, porque a mí me evalúa la Federación, no puedo no dejar de atender” .

A la pregunta de un reportero, en el sentido de la huida de delincuentes que son captados por las cámaras de videovigilancia, respondió que el C5i se entera de un hecho ilícito hasta que un ciudadano lo reporta al 911.

“Y -dijo- normalmente cuando habla ya sucedió, ya pasó (el delito), lo que se hace es el análisis retrospectivo, el análisis forense, digamos”, pues en caso de robo de vehículo se traza la ruta y se le presenta al Ministerio Público, pero “no toda la gente acude” a denunciar ante esa autoridad.

Mencionó que en casos de “éxito” en tiempo real, es cuando la llamada al 911 es sobre un robo en proceso y alerta a quienes se encargan de operar este sistema de videovigilancia para dar seguimiento en ese instante, pero en lo general “es a toro pasado, porque la gente nos habla cuando ya sucedió, es un desfase que es de manera natural, pero siempre se le da seguimiento”.

En otro tema, a pregunta expresa, contestó que no es una falta de ética su postulación a obtener una Notaría Pública en la reciente convocatoria emitida por el gobierno del estado, sino que es “un reto personal”, para lo cual realizó un curso de formación notarial.

“Pasé el examen, tuve buena calificación y mi nombre aparece junto con otros dos en los tres primeros lugares, o sea, es una aspiración, sí”, recalcó el funcionario.

El secretario compartió que en pláticas con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros al respecto, “me dijo, primero es tu chamba y quiero que me acompañes hasta el final, entonces esa aspiración puede quedar ahí como registro en la historia… no depende de mí la titularidad”.