Jueves, septiembre 11, 2025
Linchamientos reflejan crisis por la inseguridad e impunidad reconoce directora de Derechos Humanos de la Segob

Los linchamientos reflejan una crisis relacionada con la inseguridad, la violencia y la impunidad, reconoció Mónica Lara Chávez.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. –  Los linchamientos reflejan una crisis relacionada con la inseguridad, la violencia y la impunidad, reconoció Mónica Lara Chávez, directora para la Atención, Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del estado (Segob), al encabezar una capacitación sobre los protocolos que se deben seguir para evitar que ese tipo de actos se concreten.

Recordó que Puebla tiene uno de los índices más altos en esa materia, pues ocupó el segundo lugar nacional en el periodo del 2015 al 2018, con un total de 85 casos, lo que obliga a una constante capacitación en la materia, siendo la que se impartió en Tehuacán la número 29.

Mientras tanto regidor de Gobernación de este municipio, Alejandro Flores Trujillo destacó que este año se han presentado alrededor de cinco intentos de linchamiento, siendo el más fuerte el que se cometió contra los agresores del vendedor de fruta Misael Galván Morales, conocido como “El Piñas”.

Al igual que Mónica Lara, Alejandro Flores expuso que esas reacciones ciudadanas son producto del hartazgo y el cansancio ante sucesos que aquejan a los ciudadanos, pero llamó a la gente a actuar con prudencia porque ese tipo de acciones constituyen la comisión de un delito.

Lara Chávez indicó que las capacitaciones se imparten a los policías municipales que son los primeros respondientes ante esos hechos, en coordinación con el ayuntamiento y en coadyuvancia con autoridades estatales, por lo cual tienen la obligación de conocer el protocolo para saber cómo.

El protocolo se establece con el fin de proteger la vida de las personas en riesgo y respetar los derechos humanos, lo que conlleva una serie de acciones precisas para conseguir ese objetivo.

Tepanco, Huixcolotla y Tehuacán, fueron los municipios que se abarcaron en esta ocasión; en el caso del municipio anfitrión recibieron la capacitación 50 oficiales policiacos, explicó Alejandro Flores.

 

Añadió que en Tehuacán la comunidad con mayor incidencia es la junta auxiliar Santa María Coapan, donde en este 2025 se han presentado cuatro intentos de linchamiento, sucesos en los que las corporaciones intervinieron oportunamente.

En el año suman 49 intentos de linchamientos; uno por semana: SSP

Yadira Llaven Anzures -
En el estado de Puebla suman 49 intentos de linchamientos, un promedio de un caso por semana, en comparación con 2024, informó este lunes...

Inaugura gobernadora Cuéllar el Centro de Control y Comando de Tlaxcala capital

Guadalupe de La Luz Degante -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el Centro de Control y Comando (C2) de Tlaxcala capital y enfatizó que la inversión millonaria en materia...

Organización cristiana internacional investiga intentos de linchamiento en Atzizihuacan

Martín Hernández Alcántara -
Solidaridad Cristiana Mundial (CSW por sus siglas en inglés), una organización de derechos humanos especializada en libertad religiosa que trabaja en favor de las...

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

