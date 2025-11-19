Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEstado

La Universidad del Deporte en Puebla lleva un avance del 55%: Armenta

El proyecto de la Universidad del Deporte de Puebla, registra un avance del 55 por ciento, informó Alejandro Armenta Mier.
Yadira Llaven Anzures

El proyecto de la Universidad del Deporte de Puebla (UDEP), ubicado en las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico Zaragoza, registra un avance del 55 por ciento, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

La tarde de este martes, el mandatario y el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, realizaron una supervisión de la obra, ubicado en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Armenta Mier afirmó que la UDEP es un pilar de la nueva política de Estado orientada a fortalecer la educación, la cultura y el deporte, herramientas clave para reconstruir el tejido social y potenciar las capacidades de la juventud.

Puedes consultar: El estadio Zaragoza deja de ser “elefante blanco” para convertirse en la Universidad del Deporte en Puebla: Armenta

Destacó que la construcción de la Universidad es una estrategia de dignificación del deporte en Puebla, con una visión humanista de gobierno, que busca consolidar al estado como “tierra de campeonas y campeones”.

El gobernador recordó que su administración saldó la histórica deuda por 27 millones de pesos impuesta por la Comisión Nacional del Deporte (Conade), una acción que permitió el regreso de Puebla a las Olimpiadas Nacionales después de 15 años de ausencia. 

Esta reincorporación, sumada a la creación de la primera Secretaría de Deporte y Juventud y la nueva UDEP, afirmó, son los ejes de una política que busca hacer de Puebla un epicentro deportivo nacional.

 

Leer más: Estará hoy Rommel Pacheco para colocar la primera piedra de la Universidad del Deporte en Puebla; costará 737 mdp

Avance de la obra

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, detalló el progreso de los diferentes componentes de la obra, confirmando un desarrollo sostenido.

De manera desglosada, informó que el gimnasio-auditorio alcanza un 69 por ciento de avance; en áreas deportivas y rehabilitación (gradas y oficinas), mantienen un 55 por ciento de progreso.

Además, en las zonas exteriores y mobiliarios suman un 25 por ciento, el edificio académico registra un 12 por ciento, el estacionamiento (para 350 vehículos) avanza de forma sólida.

Continua leyendo: Alejandro Armenta nombra a los primeros entrenadores de Universidad del Deporte

Por su parte, el ingeniero Víctor Casarrubias, responsable de la obra, informó que 335 trabajadores laboran en dos turnos, de 8 a 23 horas, incluyendo fines de semana y días festivos, para cumplir con los tiempos de entrega. 

Actualmente, informó que se reportan más de 5 mil 500 metros cuadrados de estructuras firmes y un avance constante en la cimentación de la zona de canchas.

Las autoridades poblanas resaltaron que la UDEP está diseñada para ser un referente nacional en formación deportiva. 

La nueva infraestructura busca impulsar el talento, fortalecer la disciplina y ofrecer espacios dignos que fomenten la convivencia y el orgullo comunitario.

También puedes leer: Para 2026, intervención en Xanenetla y creación de la “Ciudad de los Deportes” en Puebla

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...
Nacional

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Lanzan licitación para cablebús en Puebla; inicia en diciembre y concluye en 2029

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), lanzó la licitación pública estatal SPFA-OP-LPE-2025-165 para la construcción...

Armenta tacha al PAN de “fascista” y de usar el manual “Ave azul” para desgaste político

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier escaló su confrontación con el PAN al calificar a sus estrategias como “fascistas” y acusar a la oposición de...

Ayuntamiento de San Andrés Cholula reprueba y se deslinda de la marcha de la generación z

Efraín Núñez -
El ayuntamiento de San Andrés Cholula, dirigido por Guadalupe Cuautle Torres, se deslindó de responsabilidad en los actos violentos registrados durante la marcha de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025