La Universidad del Deporte en Puebla lleva un avance del 55%: Armenta

El proyecto de la Universidad del Deporte de Puebla (UDEP), ubicado en las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico Zaragoza, registra un avance del 55 por ciento, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

La tarde de este martes, el mandatario y el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, realizaron una supervisión de la obra, ubicado en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Armenta Mier afirmó que la UDEP es un pilar de la nueva política de Estado orientada a fortalecer la educación, la cultura y el deporte, herramientas clave para reconstruir el tejido social y potenciar las capacidades de la juventud.

Destacó que la construcción de la Universidad es una estrategia de dignificación del deporte en Puebla, con una visión humanista de gobierno, que busca consolidar al estado como “tierra de campeonas y campeones”.

El gobernador recordó que su administración saldó la histórica deuda por 27 millones de pesos impuesta por la Comisión Nacional del Deporte (Conade), una acción que permitió el regreso de Puebla a las Olimpiadas Nacionales después de 15 años de ausencia.

Esta reincorporación, sumada a la creación de la primera Secretaría de Deporte y Juventud y la nueva UDEP, afirmó, son los ejes de una política que busca hacer de Puebla un epicentro deportivo nacional.

Avance de la obra

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, detalló el progreso de los diferentes componentes de la obra, confirmando un desarrollo sostenido.

De manera desglosada, informó que el gimnasio-auditorio alcanza un 69 por ciento de avance; en áreas deportivas y rehabilitación (gradas y oficinas), mantienen un 55 por ciento de progreso.

Además, en las zonas exteriores y mobiliarios suman un 25 por ciento, el edificio académico registra un 12 por ciento, el estacionamiento (para 350 vehículos) avanza de forma sólida.

Por su parte, el ingeniero Víctor Casarrubias, responsable de la obra, informó que 335 trabajadores laboran en dos turnos, de 8 a 23 horas, incluyendo fines de semana y días festivos, para cumplir con los tiempos de entrega.

Actualmente, informó que se reportan más de 5 mil 500 metros cuadrados de estructuras firmes y un avance constante en la cimentación de la zona de canchas.

Las autoridades poblanas resaltaron que la UDEP está diseñada para ser un referente nacional en formación deportiva.

La nueva infraestructura busca impulsar el talento, fortalecer la disciplina y ofrecer espacios dignos que fomenten la convivencia y el orgullo comunitario.