Javier Morán busca renovar el PAN en Atlixco: “El partido está desorientado y secuestrado”

Atlixco. Javier Morán, joven aspirante a la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN), reveló sus intenciones políticas durante una reunión distrital celebrada a finales de marzo en las oficinas del comité. “Ahí, ante los asistentes, manifesté interés en participar por un cargo de elección popular o alguno interno“, declaró durante una entrevista con La Jornada de Oriente.

El proceso para elegir a la nueva dirigencia del PAN en Atlixco está previsto en septiembre próximo. “Sería un honor dirigir al PAN de Atlixco. Darle un nuevo rumbo, una nueva imagen y cambiar algunas cosas ya sin funcionar”, expresó Morán.

Aunque no confirmó oficialmente su postulación, dejó entrever su propósito: “Creo por el momento no son los tiempos para negar o confirmar. No es una mala idea. Desde luego está considerado. Tomaré el asunto con paciencia y prudencia”.

El político subrayó aún no se publica la convocatoria oficial. Y en consecuencia desconoce los términos y requisitos. Sin embargo, respaldó la postura del dirigente estatal Mario Riestra quien declaró: “Debe lanzarse quien quiera, deba y pueda”.

Morán hizo un llamado: el proceso de renovación debe convocar a nuevos liderazgos quienes deben tener el objetivo de lograr un verdadero cambio en el PAN Atlixco, un partido “hoy en malas condiciones, desorientado, perdido y, peor aún, un poco secuestrado”.

El aspirante denunció el PAN de Atlixco está convertido en una franquicia familiar. Aclaró su intención no es desplazar a los panistas históricos: “Esa es la idea de muchos, pero no es así. El propósito es lograr una verdadera unidad actualmente se proclamada, pero inexistente”.

