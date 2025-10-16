Iniciará plan de reclutamiento de policías en 2026 para cumplir con el incremento del estado de fuerza en Tlaxcala: Sesesp; endurecerán exámenes de certificación

En 2026, iniciará el plan de reclutamiento de elementos de seguridad pública, a fin de cumplir el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad, para que en los siguientes dos años el estado de fuerza policial municipal y estatal incremente 25 por ciento , así como el de ministerios públicos.

- Anuncio -

Maximino Hernández Pulido, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), remarcó que este es un compromiso que ha asumido el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, expuso que ese plan de reclutamiento será puesto en marcha el año siguiente y tendrá alcance a 2030, pero que ello implica la planeación de los recursos económicos, además de la profesionalización de los elementos.

Leer también: Secretaría de las Mujeres capacita a policías de Nopalucan para prevenir violencia de género

El funcionario puntualizó que uno de los compromisos asumidos por la Federación es que la eliminación de un candado presupuestal, para que los gobiernos estatales aumenten el recurso al rubro de seguridad, a fin de lograr el crecimiento en el número de policías.

- Advertisement -

Asimismo, dijo que en próximos días el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) emitirá lineamientos para la creación del nuevo modelo homologado de la Academia Estatal de Seguridad Pública, la cual estará certificada por esta institución federal y, en el caso de Tlaxcala, su edificio será inaugurado en breve.

Anotó que en ese espacio podrán actualizarse de manera permanentemente los policías estatales y municipales, así como peritos y ministerios públicos, en cada una de las temáticas que les compete para desempeñar sus funciones.

Añadió que también se implementará un nuevo sistema de certificación que debe abarcar a todo el personal de cada corporación, desde el director hasta sus enlaces con otras áreas.

- Advertisement -

Afirmó que en materia de certificación policial, se emitirán convocatorias públicas y que se van a endurecer los exámenes y sistemas de control para, entre otras cosas, evitar que en el proceso de reclutamiento se infiltren delicuentes.

Repasó que en 2024 el estado cerró con una certificación de más de 90 por ciento, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Certificación, pero recordó que los exámenes tienen vigencia de tres años y que muchos elementos estarían en ese supuesto, con la posibilidad de someterse a una reevaluación de permanencia o de nuevo ingreso, según el caso.

Dijo que el marco legal establece que se debe garantizar por lo menos un policía municipal por cada mil habitantes y que para alcanzar la certificación de las corporaciones, por lo menos debe estar evaluado 75 por ciento de su estado de fuerza, situación que será corroborada por el Sesesp.

Señaló que actualmente, en el ámbito municipal hay una certificación de cerca de 82 por ciento, pero la proporción es variable en cada demarcación. El reto es que al cierre del año se alcance al menos 90 por ciento.

Por otra parte, agregó que hay fechas fatales para cumplir los compromisos del Acuerdo Nacional, uno de ellos vence en diciembre de este año, para la presentación de la propuesta ante el Sesnsp sobre el modelo nuevo de fortalecimiento de unidades de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Por tanto, a más tardar en enero de 2026, se debe formalizar la creación y operación de unidades especializadas contra la extorsión, entre otras. En este contexto, el secretario enfatizó que el reto es alinear la estrategia local con la nacional de seguridad.

Te puede interesar: Aprueba comisiones unidas reforma a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana de Tlaxcala