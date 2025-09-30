Lluvias dejan ataúdes expuestos y revelan abandono estructural en el panteón de Atlixco: experta

Atlixco. La tragedia silenciosa se hizo visible tras las últimas lluvias que azotaron a esta ciudad. Una parte de la barda perimetral del panteón local colapsó dejando a la intemperie lo más sagrado: ataúdes expuestos ante la mirada de vecinos y dueños de ese espacio.

La escena, de un dramatismo inevitable, encendió las alarmas de la comunidad y motivó la opinión de una especialista en materia obras y estructuras quien realizó un breve análisis estructural del muro caído.

Norma Solís, ex presidenta del colegio de arquitectos de Puebla, capítulo Atlixco, explicó que el muro en cuestión era en realidad un murete de contención construido con cantos rodados (piedra bola) y con una calidad de obra apenas regular.

“Con el tiempo la construcción fue creciendo, pero la mano de obra perdió calidad. No se reforzó con elementos verticales ni se aumentaron las dimensiones para resistir el peso de la tierra, el agua y las criptas”, detalló.

La arquitecta, y exdirectora de la oficina de desarrollo urbano en el ayuntamiento, señaló que con el paso de los años la barda presentó oquedades y tramos colapsados que fueron parchados de manera deficiente en distintas administraciones locales. El reciente temporal de lluvias, dijo, solo fue el detonante final de un daño acumulado durante décadas.

De acuerdo con ese análisis la única solución real es la sustitución completa de la barda diseñada bajo criterios estructurales modernos que garanticen seguridad y respeto a quienes descansan en este recinto.

También puedes leer: En Atlixco los panteones de la ciudad y de las juntas auxiliares a tope: PMDUS