Protestan en Atlixco por la desaparición de la maestra Jessica Portillo: familiares niegan versiones de fraude

Atlixco. La angustia, la indignación y el hartazgo se mezclaron en los rostros de familiares, amigos y compañeros de trabajo de Jessica Portillo, maestra de telesecundaria desaparecida desde el pasado 23 de octubre.

Bajo el sol éste lunes un grupo de personas se congregaron en la plaza pública local y frente al Palacio Municipal para exigir avances en la búsqueda y, al mismo tiempo, desmentir los señalamientos que circulan en redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre un presunto fraude financiero atribuido a la docente.

Los manifestantes con una enorme manta pedían “justicia” y “verdad” en pos de defender la integridad de Jessica.

“Eso es completamente falso. Jessica es una persona honesta, entregada a su trabajo y a su familia. No vamos a permitir que se manche su nombre”,

expresó uno de las participantes, visiblemente afectado durante la protesta.

La comunidad educativa de la telesecundaria de La Magdalena Axocopan, donde Portillo laboraba, también se unió al reclamo. Padres de familia y vecinos de esa junta auxiliar lanzaron una campaña en redes sociales para frenar la difusión de lo que calificaron como “rumores malintencionados” y “daños a la reputación de una mujer trabajadora y respetada”.

Según los testimonios recabados, Jessica Portillo fue vista por última vez el jueves 23 de octubre cuando abordó un autobús con destino a la capital del estado en la terminal de Atlixco. Desde entonces no hay noticias de su paradero.

La incertidumbre llevó a sus familiares y amigos a bloquear durante varias horas la vía Atlixcáyotl la mañana del domingo como medida de presión para que la Fiscalía General del Estado (FGE) brinde información sobre los avances en la investigación.

Ante la falta de respuestas los manifestantes advirtieron que llevarán sus protestas hasta la capital poblana y frente al gobierno del estado si persiste el silencio de las autoridades.

Por ahora la exigencia es clara: encontrar a Jessica y limpiar su nombre. En Atlixco, el eco de su desaparición se ha convertido en un clamor colectivo por justicia y verdad.

También puedes leer: Feministas de Atlixco pasan de la preocupación de los feminicidios a las desapariciones