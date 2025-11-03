Lunes, noviembre 3, 2025
Gobierno de Atlixco impulsa la rehabilitación vial en Prados El León

Ariadna Ayala inicia obra de rehabilitación con asfalto en la calle Carretera a Tianguismanalco, Atlixco.
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco. La presidenta municipal Ariadna Ayala dio el banderazo de salida a la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Carretera a Tianguismanalco, una de las vías más transitadas de la localidad Prados El León.

La mandataria, acompañada por vecinos y trabajadores del Ayuntamiento, destacó que más de 3 mil 700 habitantes serán beneficiados directamente con la intervención que contempla mil 004.87 metros cuadrados de pavimento asfáltico, 177.75 metros cuadrados de banquetas, 17.87 metros cuadrados de concreto estampado y la instalación de cinco luminarias solares. Todo esto con un plazo de ejecución de 60 días.

Ariadna Ayala subrayó que estas acciones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Atlixco por fortalecer la infraestructura vial, mejorar la seguridad y optimizar la conectividad con comunidades estratégicas como Metepec y Coyula.

“El derecho a la obra pública es para todas y todos; los impuestos de los atliscenses se traducen en resultados. Por eso seguimos trabajando ”, afirmó la presidenta durante el evento.

Con esta intervención, soltó Ariadna Ayala, se reafirma su propósito de consolidar un Atlixco más ordenado, funcional y equitativo, donde la obra pública no solo pavimenta caminos, sino también construye confianza ciudadana.

