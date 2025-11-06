Jueves, noviembre 6, 2025
Inaugura gobierno de Atlixco pavimentación con adoquín en San Pedro Benito Juárez, cerca del Popocatépetl

Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco. En un ambiente de participación ciudadana la alcaldesa de la ciudad Ariadna Ayala inauguró la pavimentación con adoquín de la calle La Concepción en la junta auxiliar de San Pedro Benito Juárez, allá por los rumbos del Popocatépetl.

De acuerdo con la información oficial se trata de una obra que ayudará a mejorar la movilidad urbana y de paso elevar la calidad de vida de decenas de familias de la comunidad.

Con una inversión superior a 1.7 millones de pesos el proyecto incluye banquetas nuevas y la instalación de luminarias públicas beneficiando directamente a más de 299 habitantes. Esta acción forma parte del plan municipal para fortalecer la infraestructura básica en las juntas auxiliares de Atlixco.

Durante el evento Ariadna Ayala agradeció el apoyo y la confianza de los vecinos destacando que la colaboración comunitaria es clave para consolidar proyectos que transforman el entorno.

“Cuando la comunidad se organiza y colabora las transformaciones llegan más rápido. Este resultado es de todos ustedes”, expresó la presidenta ante los asistentes.

Habitantes de San Pedro Benito Juárez recordaron que por años la calle permaneció en condiciones deterioradas lo que dificultaba el paso de vehículos y peatones, sobre todo en temporada de lluvias. Hoy, con esta obra, la zona cuenta con mayor seguridad, accesibilidad y bienestar social.

También puedes leer: Ariadna Ayala inicia rehabilitación de la carretera Atlixco–Tianguismanalco en Prados El León

