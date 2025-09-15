Elección de inspectores en Atlixco: regidora del PAN denuncia irregularidades y llama a la participación ciudadana

Atlixco. En medio de un clima de participación activa y también de inconformidades, la regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Maricruz Casco Bueno, utilizó la tribuna de la sesión ordinaria de Cabildo para fijar postura sobre las recientes elecciones de agentes e inspectores auxiliares de colonia.

Denunció que en varias asambleas vecinales se registraron irregularidades que, a su juicio, atentan contra la voluntad popular. “Refrendo mi compromiso de continuar señalando cualquier acto que busque manipular o imponer resultados en las colonias”, declaró Casco Bueno, subrayando que los inspectores auxiliares deben representar legítimamente a sus comunidades.

Participación ciudadana en ascenso

Más allá de las críticas, la funcionaria reconoció la amplia participación de vecinos y vecinas quienes se dieron cita para elegir a sus representantes en barrios y colonias. Este proceso, explicó, no solo fortalece la democracia local, sino que también impulsa el empoderamiento ciudadano, un factor clave para la gobernabilidad local.

En Atlixco la elección de inspectores de colonia es un proceso que históricamente ha generado tensiones. Dichos cargos, aunque auxiliares, administran en ocasiones recursos, median en conflictos vecinales y representan el primer contacto entre el gobierno y la ciudadanía. De ahí la importancia de su legitimidad.

Legalidad y respuesta oficial

La regidora felicitó a quienes resultaron electos en asambleas que se realizaron con legalidad y transparencia, pero hizo un llamado directo a la ciudadanía inconforme: “Quienes se sientan afectados en estas elecciones deben utilizar los recursos legales disponibles. Como autoridades estamos obligados a dar respuesta”.

En la misma sesión, funcionarios del Ayuntamiento remarcaron que cualquier denuncia o inconformidad deberá canalizarse por la vía institucional, a través de la Secretaría General y de las instancias competentes, dejando en claro que el proceso ya tiene rutas definidas para resolver conflictos.

