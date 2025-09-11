Crónica académica-electoral en Atlixco: jóvenes votan por primera vez en elecciones internas de la BUAP

Atlixco. En un ambiente marcado por la calma y el ejercicio cívico, los hermanos Joaquín y Mikell Domínguez, originarios de este municipio, vivieron este miércoles su primera experiencia en las elecciones internas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), proceso en el que se definirá la continuidad o relevo de la rectoría de la institución.

El menor, Mikell, cursa el último año en la preparatoria regional Simón Bolívar; su hermano mayor, Joaquín, acaba de iniciar la licenciatura en administración de empresas en el campus de Atlixco. Para ambos, la jornada transcurrió en tranquilidad.

Un proceso con peso académico y político

Alrededor tres mil estudiantes de Atlixco, tanto de nivel medio superior como superior, fueron convocados a sufragar en las urnas habilitadas en tres sedes locales: la propia preparatoria Simón Bolívar, el campus universitario ubicado en la zona norte y en el antiguo edificio de la Simón en el centro de esta ciudad.

El proceso adquiere especial relevancia por el tamaño de la institución: la BUAP concentra a más de 120 mil estudiantes en todo el estado de Puebla lo que la convierte en una de las universidades públicas con mayor matrícula en el país. La decisión sobre quién dirigirá la rectoría tendrá un impacto directo en programas académicos, infraestructura y movilidad estudiantil, necesidades centrales para comunidades universitarias como la de Atlixco.

Los perfiles en contienda

La elección enfrenta a tres figuras de peso académico:

Lilia Cedillo , actual rectora y primera mujer en ocupar el cargo en la BUAP, busca la reelección .

Ricardo Paredes , académico con trayectoria en áreas administrativas.

César Cansino, investigador y docente reconocido por su labor en ciencias sociales.

El desenlace de este proceso no solo marcará la vida interna de la universidad, sino que, en términos simbólicos, refleja la importancia de la participación juvenil en decisiones colectivas.

Una primera lección de democracia universitaria

Para Joaquín y Mikell, como para cientos de jóvenes atlixcenses, este ejercicio representó su primer contacto con la práctica del voto en un entorno formal. Más allá de elegir a una autoridad universitaria, se trató de un ensayo de ciudadanía donde los futuros profesionistas comienzan a reconocer el valor del sufragio como herramienta de construcción democrática. En Atlixco, la jornada cerró sin incidente.

