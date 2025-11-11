Fuertes vientos en Atlixco dejan secuelas; no hay lesionados

Atlixco. Los intensos vientos registrados ayer lunes en éste municipio provocaron la caída de una gigante señalética vial en el bulevar Rafael Moreno Valle, a la altura de la salida norte. De acuerdo con los primeros reportes las ráfagas alcanzaron velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora lo que ocasionó que la estructura metálica no resistiera la fuerza del aire.

Testigos relataron que el estruendo del colapso sorprendió a transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona, una de las más transitadas y comerciales de la ciudad. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni daños a vehículos, según confirmaron las autoridades locales.

Minutos después del incidente elementos de Protección Civil arribaron al lugar para acordonar la zona y evaluar los riesgos. La estructura quedó retirada para restablecer la normalidad en el área.

Pero eso no fue todo: el Ayuntamiento dio detalles de la también caída de varios árboles en distintas áreas del municipio. Y de una malla en una escuela primaria pública del norte de la mancha urbana.

Este suceso se sumó a otros percances recientes provocados por los vientos intensos que han azotado Atlixco. Apenas hace unas semanas una racha similar provocó el colapso del techo de lámina de las canchas deportivas de una secundaria local, incidente que dejó varios estudiantes lesionados.

Con la llegada del frente frío número 13 las autoridades de Atlixco reforzaron el llamado a la población para extremar precauciones debido al descenso de temperaturas y la presencia de ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sistema frontal se extiende sobre el norte y centro del país y generará bajas temperaturas durante las siguientes noches y madrugadas, así como fuertes vientos en la región de Atlixco.

El gobierno exhortó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones oficiales. Entre ellas evitar encender fogones o anafres en espacios cerrados ya que su uso sin ventilación puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono. También se pidió abrigarse adecuadamente, proteger a niños, adultos mayores y mascotas y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor frío.

