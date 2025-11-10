Ayuntamiento de Atlixco impulsa alumbrado público con inversión superior a 3 millones de pesos

Atlixco. La alcaldesa Ariadna Ayala dio el banderazo de inicio a la obra de alumbrado público sobre la carretera federal Puebla–Huajuapan de León, a la altura del bulevar Emiliano Zapata, una de las vías más transitadas y de acceso principal al municipio.

El proyecto, orientado a reforzar la seguridad vial y urbana, contempla la instalación de 58 luminarias solares de alta eficiencia. La inversión supera los 3.1 millones de pesos, recursos destinados a mejorar la iluminación, movilidad y calidad de vida de más de 22 mil habitantes que transitan o viven en la zona.

Durante el evento Ariadna Ayala subrayó que su administración mantiene el compromiso de trabajar por un Atlixco más seguro, unido y próspero destacando que el respaldo ciudadano es el motor principal para seguir impulsando obras que transformen al municipio.

“Nuestro propósito es que Atlixco siga siendo un lugar de bienestar y desarrollo. Cada acción refleja el cariño y la confianza de la gente”, afirmó.

Recordó ésta iniciativa se suma a otras obras de infraestructura urbana y sustentable impulsadas por el gobierno local que buscan consolidar a Atlixco como una “Ciudad del Arte y la Cultura” moderna y con servicios públicos eficientes.

“Con la implementación de energía solar en el alumbrado público, el Ayuntamiento apuesta por una estrategia de sustentabilidad y ahorro energético, reduciendo costos de mantenimiento y contribuyendo al cuidado del medio ambiente”, cerró.

