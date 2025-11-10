Lunes, noviembre 10, 2025
NoticiasEstado

Ayuntamiento de Atlixco impulsa alumbrado público con inversión superior a 3 millones de pesos

Ariadna Ayala encabeza inicio de obra de alumbrado público con luminarias solares en Atlixco.
Ariadna Ayala encabeza inicio de obra de alumbrado público con luminarias solares en Atlixco.
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco. La alcaldesa Ariadna Ayala dio el banderazo de inicio a la obra de alumbrado público sobre la carretera federal Puebla–Huajuapan de León, a la altura del bulevar Emiliano Zapata, una de las vías más transitadas y de acceso principal al municipio.

El proyecto, orientado a reforzar la seguridad vial y urbana, contempla la instalación de 58 luminarias solares de alta eficiencia. La inversión supera los 3.1 millones de pesos, recursos destinados a mejorar la iluminación, movilidad y calidad de vida de más de 22 mil habitantes que transitan o viven en la zona.

Durante el evento Ariadna Ayala subrayó que su administración mantiene el compromiso de trabajar por un Atlixco más seguro, unido y próspero destacando que el respaldo ciudadano es el motor principal para seguir impulsando obras que transformen al municipio.

“Nuestro propósito es que Atlixco siga siendo un lugar de bienestar y desarrollo. Cada acción refleja el cariño y la confianza de la gente”, afirmó.

Recordó ésta iniciativa se suma a otras obras de infraestructura urbana y sustentable impulsadas por el gobierno local que buscan consolidar a Atlixco como una “Ciudad del Arte y la Cultura” moderna y con servicios públicos eficientes.

“Con la implementación de energía solar en el alumbrado público, el Ayuntamiento apuesta por una estrategia de sustentabilidad y ahorro energético, reduciendo costos de mantenimiento y contribuyendo al cuidado del medio ambiente”, cerró.

También puedes leer: Inaugura gobierno de Atlixco pavimentación con adoquín en San Pedro Benito Juárez, cerca del Popocatépetl

Temas

Más noticias

Nacional

Euforia de compras eleva riesgo de estafas digitales

La Jornada -
El Buen Fin está a la vuelta de la esquina, una venta que marca el inicio de la temporada de compras más alta del...
Internacional

Celac: UE recalca faltas de EU al Derecho Internacional por ataques a embarcaciones en el Caribe

La Jornada -
Europa Press Colombia. La máxima responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha insistido este domingo en la "clara posición" al amparo del Derecho...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Acatzingo y Texmelucan todavía adeudan el financiamiento que RMV les impuso para renovar alumbrado

Patricia Méndez -
Acatzingo y San Martín Texmelucan aún arrastran una deuda por 21.3 millones de pesos por el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que Rafael...

Cumple la Carrera de Atlixco con la expectativa

Leopoldo Aguilar -
Asunción Zacarías Aparicio y Mary José Solís Cuautle se llevaron la gloria al ganar la Mistercarrera Atlixco 24 Aniversario que con gran éxito se...

Atlixco impulsa la creatividad con talleres navideños del DIF: Cartonería y Porcelana Fría en noviembre

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Con el propósito de fortalecer las tradiciones, la creatividad y la convivencia comunitaria durante la temporada decembrina, el gobierno de la ciudad invitó...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025