Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasEstado

Atlixco impulsa la creatividad con talleres navideños del DIF: Cartonería y Porcelana Fría en noviembre

Ariadna Ayala promueve talleres navideños de Cartonería y Porcelana Fría del DIF Atlixco 2025.
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco, Pue.– Con el propósito de fortalecer las tradiciones, la creatividad y la convivencia comunitaria durante la temporada decembrina, el gobierno de la ciudad invitó a la ciudadanía a participar en los cursos de cartonería navideña y porcelana fría organizados por el Sistema Municipal DIF durante el mes de noviembre.

De acuerdo con la convocatoria el taller de cartonería navideña dará inicio el 11 de noviembre con clases los martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas. Por su parte, el curso de porcelana fría comenzará el 10 de noviembre impartiéndose los lunes y martes de 12:00 a 14:00 horas. Ambos tendrán una duración de seis semanas y están dirigidos a personas interesadas en aprender técnicas artesanales con motivos festivos.

La presidenta municipal Ariadna Ayala subrayó que estas actividades forman parte de las acciones permanentes del Ayuntamiento para fomentar la participación social, el aprendizaje artístico y el fortalecimiento del tejido comunitario, especialmente en vísperas de las celebraciones navideñas.

“Promover la creatividad y las tradiciones nos permite mantener vivas nuestras raíces, al mismo tiempo que generamos espacios de convivencia sana para las familias atlixquenses”, expresó la edil.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar mayores informes en la Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables del DIF Atlixco o comunicarse al teléfono 244 688 5965.

