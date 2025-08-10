Cafami: 20 hijos de migrantes han obtenido reconocimiento de su nacionalidad mexicana; han dejado de ser extranjeros en su propio país

En este año, han sido canalizados al Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (Cafami) 34 casos de tramitación de la dispensa de apostilla, por lo que en 20 de esos, las y los hijos de padres migrantes tlaxcaltecas nacidos en el extranjero ya cuentan con sus documentos mexicanos, mientras que los 14 restantes están en proceso, informó Norma Mendieta Mendieta, coordinadora de esta organización civil.

Refirió que parte de este resultado deriva de las jornadas de difusión para la implementación del Programa de Dispensa de la Apostilla (certificación de autenticidad de un documento), en seis regiones definidas por la Coordinación Estatal del Registro Civil (CERC), de las cuales aún están pendientes los trabajos en la de Huamantla.

Reconoció que no se logró la respuesta esperada , pues “no llegaron los cientos que queríamos”, pero sí empezó a bajar más la información a nivel municipal y comunitario, a fin de brindar atención directa a las familias para que se enteren que existe el programa que facilita el acceso a la doble nacionalidad y a la obtención de documentos que reconocen su procedencia mexicana, como lo es el acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Esos papeles también facilitan la realización de trámites, servicios y el ejercicio de derechos fundamentales, como son salud, educación, trabajo y programas sociales, que muchas veces son obstaculizados al no contar con estas acreditaciones oficiales, explicó.

“Hemos encontrado que efectivamente se desconocía la existencia del programa, que muchas familias migrantes que no son de reciente regreso a Tlaxcala sino ya tienen años y habían intentado obtener la doble nacionalidad, pero frente a la existencia de un requisito prácticamente imposible de obtener, sus hijos estaban viviendo sin acceso a sus derechos”.

Añadió que solamente es cuestión que conozcan los requisitos y acudan a la realización del trámite “para salvar esta brecha que a veces es de 10 o de 15 años en la que las y los niños han vivido como extranjeros en su propio país”.

A excepción de otros estados de la República mexicana, en Tlaxcala, “afortunadamente existe el programa y no se van a ver imposibilitados de la obtención de los documentos mexicanos”.

Desde Cafami -subrayó- se ha identificado que no basta con tener un programa o una política pública sino que se tiene que avanzar en su implementación “y que esto nos corresponde a quienes promovimos el cambio, pero también en las autoridades implementadoras”.

Reconoció la colaboración de la CERC y de oficiales municipales del Registro Civil, pues a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en especial del Programa Binacional de Educación Migrante, han canalizado los casos a Cafami para asesorarlos en el trámite.

Acentuó que de esta manera se cumple con una demanda que siempre ha expuesto la sociedad civil, que es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, pero también interinstitucional, para que la aplicación de la norma no sea por separado sino mediante un trabajo colaborativo y de vinculación.

Por ello, como resultado de ello, sobre todo de respaldo de la SEP, han sido remitidos 34 casos a Cafami, de los cuales, en 20 las y los niños ya cuentan con sus documentos mexicanos, “ahora solo es ir dando pasos a su reintegración”, dijo.

Pero resaltó que aún quedan 14 pendientes, ya que están en proceso, “algunos con mayores complejidades que otros”; por ejemplo, en los que personas adultas mayores están a cargo de sus nietos que les fueron enviados desde Estados Unidos, por parte de los padres, pero que carecen de un documento que avale que tienen la custodia temporal de los infantes.

“Esto es un obstáculo porque sí se necesita (esa constancia), como uno de los requisitos, pues en el reglamento se establece que el padre o la madre es quien puede tramitar la apostilla cuando se trata de menores de edad”.

Otro obstáculo -abundó- es que no traen el acta original estadounidense, necesaria para efectuar el trámite, por lo que las familias hacen todo un recorrido en medio de un “contexto de tanta represión, redadas, intimidaciones y sucesos que todos los días vemos en Estados Unidos; es complejo y la única esperanza es la vinculación con organizaciones civiles de Estados Unidos.