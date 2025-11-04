Martes, noviembre 4, 2025
Hasta ahora, ha sido reducida la deportación de poblanos por el gobierno de Trump; van 7 mil

De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla.
Yadira Llaven Anzures

De enero a octubre de este año, un total de 7 mil 150 migrantes han sido deportados desde Estados Unidos a Puebla, como resultado de las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el número de poblanos que han regresado a su estado natal es menor, en comparación con la estadística de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) del Gobierno de México.

En 2022, un total de 10 mil 942 poblanos fueron deportados al país; en 2023, superaron los 14 mil 512 y, en 2024, 7 mil 488 paisanos retornaron a Puebla.

El titular del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), David Espinoza Rodríguez, informó que este martes hay elecciones en Nueva York, Nueva Jersey y Seattle, y podrían definir el rumbo en estas importantes ciudades, donde hay candidatos con aceptación mayoritaria que son opositores a Trump.

El funcionario destacó que continúan las redadas en Chicago contra los migrantes, a quienes se les está apoyan con la entrega de más de mil 200 despensas y comidas, así como 285 asesorías jurídicas. 

Señaló que la persecución contra los paisanos se está dando hasta en las esquinas de las avenidas y los centros comerciales, por lo que es necesario brindar auxilio a los migrantes.

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que se destinarán recursos a las sedes de Mi Casa es Puebla en Nueva York, para la instalación de comedores y la compra de colchonetas y despensas, con los que se ayude a los migrantes poblanos.

 

Señaló que con esta medida se espera ayudar a los connacionales en medio de la crisis migratoria que existe entre México y Estados Unidos.

Armenta anuncia comedores populares en Nueva York y Nueva Jersey

En su intervención, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció la apertura de comedores populares en puntos clave de alta concentración de migrantes, como Nueva York, Passaic y Nueva Jersey.

La iniciativa busca replicar un modelo de asistencia social similar al que opera el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en Puebla, con el objetivo de consolidar centros de atención que ofrezcan apoyo alimentario y logístico a los connacionales.

El anuncio se realizó en presencia de destacados migrantes y líderes de organizaciones provenientes de diversas regiones poblanas con tradición migratoria, como Izúcar de Matamoros, Huaquechula y Atlixco, incluyendo a Carlos Orea, Arturo Lira, Ricardo Andrade, Arturo Cruz, Alfonso López, Alex García y Carlos Morales, quienes fungirán como enlaces comunitarios en esta estrategia.

El mandatario adelantó que la próxima semana se enviarán recursos económicos para la adquisición de enseres y alimentos necesarios para la puesta en marcha de estos espacios comunitarios.

A esta acción gubernamental se suma la solidaridad de la propia comunidad migrante. 

David Espinoza Rodríguez informó que el empresario migrante Arturo Cruz donó lo equivalente a 60 mil dólares en productos destinados a la entrega de despensas.

Además, el IPAM solicitó el apoyo de Alfonso López y Alex García, líderes comunitarios, para coordinar la atención y respuesta a la contingencia migratoria en la ciudad de Nueva York. 

Actualmente, la dependencia estatal mantiene 160 convenios de colaboración con diversas instancias para agilizar trámites de registro civil, un aspecto fundamental para la regularización y defensa de los migrantes.

