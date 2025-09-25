Jueves, septiembre 25, 2025
Hallan cuerpo de un hombre en un caño de agua en Altepexi

Se desconoce si el cuerpo tiene signos de violencia

Un hombre fue hallado esta mañana, sin vida y en aparente estado de descomposición, esto al interior de un caño de agua.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Altepexi.- Un hombre fue hallado esta mañana, sin vida y en aparente estado de descomposición, esto al interior de un caño de agua ubicado a orillas del libramiento Tehuacán Chilac, a la altura de la comunidad de Texcalco, perteneciente a San Francisco Altepexi.

Hasta el momento no se sabe si el cadáver presenta signos de violencia, lo que se cree es que no fue arrojado en ese punto del caño, sino que el agua lo arrastró desde otra zona hasta ese sitio.

El hombre viste un pantalón de mezclilla azul, una playera roja y tenis azules, no hay información sobre su identidad, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a realizar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Anfiteatro de Tehuacán donde se le practicará la necropsia de rigor y determinar las causas del deceso, de igual modo como lo marca el protocolo se tiene que abrir una carpeta de investigación para indagar los hechos y definir si se trató de un homicidio o de una muerte por otras causas.

