Ha atendido ISSSTE 22 casos de cáncer de mama en el presente año en Tlaxcala

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tlaxcala reportó que ha atendido 22 casos de cáncer de mama durante 2025, de los cuales 12 corresponden a mujeres mayores de 60 años de edad. Aunque el número de diagnósticos se mantiene dentro de los “rangos esperados”, preocupa el hecho de que la mayoría se detectan en etapas avanzadas.

- Anuncio -

“Aproximadamente el 80 por ciento de los casos son detectados por síntomas clínicos y solo el 20 por ciento por tamizaje”, informó Ignacio Antonio Tapia Salas, oncólogo del ISSSTE. Esto significa que la mayoría de las pacientes llegan al servicio médico cuando ya presentan molestias o alteraciones palpables.

En cuanto al proceso de atención, Tapia Salas detalló que cuenta con servicio de Oncología Médica en el Hospital General, desde donde se canaliza a las pacientes al Hospital Regional de Puebla y al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. “Este vínculo interinstitucional permite que las pacientes reciban atención especializada y tratamientos avanzados”, señaló.

Consulta más en: En octubre, Sesa refuerza la lucha contra el cáncer de mama; se han detectado 47 casos este año

- Advertisement -

El tiempo de respuesta, según el médico, es relativamente corto. “Entre la detección y el inicio del tratamiento transcurren de dos a tres semanas aproximadamente”, y subrayó que la coordinación entre unidades es clave para evitar demoras en casos oncológicos.

En materia de infraestructura, el ISSSTE Tlaxcala dispone de equipos de mastografía y ultrasonido ubicados en su Hospital General, lo que permite confirmar diagnósticos y dar seguimiento a los casos sospechosos. No obstante, el reto sigue siendo fomentar el uso de estas herramientas de manera preventiva y no sólo diagnóstica.

Actualmente, la institución mantiene acciones permanentes de detección temprana en cinco unidades de primer nivel de atención y en el Hospital General de Tlaxcala dentro del Programa de Detección Oportuna de Enfermedades, el cual establece metas mensuales para exploraciones clínicas de mama y mastografías, involucrando a médicos, enfermeras y personal de planificación familiar.

- Advertisement -

Asimismo, señaló que el área de consulta externa y los equipos Prevenissste también participan en las campañas, con el objetivo de promover la autoexploración y la revisión clínica anual. “Buscamos empoderar a la población femenina para que conozca su cuerpo y detecte a tiempo cualquier cambio”.

En cuanto al acompañamiento integral, las pacientes diagnosticadas reciben atención psicológica, nutricional y de trabajo social en la Unidad de Medicina Familiar de Tlaxcala. El seguimiento está a cargo de personal especializado que prioriza la recuperación emocional y física.

Como cada octubre, el ISSSTE refuerza su estrategia con la campaña nacional del “Mes Rosa”, enfocada en sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana. En 2025, el lema elegido es “Tu salud en tres actos: explora, acude a revisión y hazte la mastografía” acompañado del hashtag #3ActosPorTuVida.

Te puede interesar: Tlaxcala tuvo la segunda tasa más baja del país de muertes por cáncer de mama en 2024: Inegi

Las actividades se desarrollan del 1 al 31 de octubre e incluyen jornadas de exploración mamaria, estudios de imagen y pláticas informativas en todas las unidades médicas del estado. El objetivo, según Tapia Salas, es “fomentar la autoexploración mensual, reforzar la exploración clínica anual y garantizar el acceso al diagnóstico por imagen”.

Asimismo, reconoció que, aunque se ha avanzado en infraestructura y coordinación, la principal barrera sigue siendo la detección tardía. Por ello, la meta inmediata es incrementar el número de mujeres que acuden a revisiones preventivas antes de presentar síntomas.