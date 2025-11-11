Gobierno instalará el Consejo Estatal de Salud por bajas temperaturas en invierno: SEPE

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández informó que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros convocará en los próximos días al Consejo Estatal de Salud, a efecto de atender las condiciones climáticas invernales que se prevén como atípicas para Tlaxcala, con el propósito de contar con un protocolo flexible de atención inmediata que permita tomar decisiones rápidas ante cambios bruscos de temperatura, especialmente en municipios de las zonas altas del estado.

El funcionario explicó que la mandataria estatal le informó que, de acuerdo con el monitoreo climático, “hicimos bien en regresar (al horario de invierno) porque sí amanece con un poco más de frío, pero la temperatura va a subir muy rápido”, por lo que consideró necesario instalar el Consejo, al igual que se hacía durante la pandemia.

“Va a convocar al Consejo Estatal de Salud porque tenemos información del Servicio Meteorológico Nacional que este invierno que se aproxima se prevé con temperaturas complicadas… los especialistas están previendo una situación de fríos atípica también”, precisó.

Explicó que los directores de las escuelas podrán retrasar la entrada o aplicar clases en línea, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios y parámetros que serán publicados oficialmente. Esto aplicará en alrededor de 18 municipios con mayor riesgo por frío, según los reportes meteorológicos.

“Tendrán la facultad los mismos directores de las escuelas de retrasar la entrada o de ir a clases en línea, pero para eso necesitamos identificar porque no todas las regiones son igual”, dijo.

El titular de la SEPE detalló que las decisiones no se tomarán solo a nivel municipal, sino también por comunidad, nivel educativo y características de cada plantel. “No es igual una escuela que tiene bardas alrededor a una que está en medio de terrenos; ahí la sensación térmica es distinta”, explicó, citando como ejemplo el caso de Atlangatepec y las comunidades cercanas a la laguna.

Agregó que se capacitará a los directores de las escuelas ubicadas en zonas más vulnerables para que tomen decisiones informadas con base en los pronósticos oficiales, los cuales también serán públicos para mantener informadas a las familias.

Meneses recordó que la forma de trabajo será similar a la de la pandemia: “La gobernadora sesionaba todos los días con el Consejo Estatal de Salud y se iban modificando los protocolos… algo similar es lo que se va a hacer ahora”, sostuvo.

El nuevo esquema incluirá una guía que indicará qué medidas deben tomarse dependiendo de la temperatura, el cielo nublado o despejado, y el nivel educativo. Los bachilleratos, señaló, tendrán menor flexibilidad, mientras que en preescolar y primaria habrá protocolos más cuidadosos por tratarse de población vulnerable.

“Tenemos que hacer una metodología, un sistema diferenciado por nivel, edad, circunstancia de la ubicación de la escuela y territorial y de pronóstico. Va a ser todo un protocolo”, detalló.

Meneses Hernández mencionó que “la instrucción de la gobernadora es que tengamos un protocolo de atención para este tema, que sea flexible y que sea atención inmediata”, afirmó.

El secretario precisó que, aunque todavía no hay una fecha definida, la instalación del Consejo podría realizarse en las siguientes semanas, una vez que se compile la información necesaria y se reciban los lineamientos nacionales correspondientes.