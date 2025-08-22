Gobierno de Puebla priorizará el diálogo sobre el Ecoparque Tlalli-Malinche

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que la administración estatal buscará el diálogo y el consenso con los habitantes de la junta auxiliar de La Resurrección antes de ejecutar el proyecto del Ecoparque Tlalli-Malinche.

“Somos el gobierno que más ha consultado a los poblanos. Una muestra de ello, son las 4 mil 500 obras comunitarias, donde se conforma comités y por asambleas la población decide qué hacer y maneja sus recursos”, afirmó.

En respuesta a las preocupaciones de académicos sobre un posible conflicto social por presuntamente ponerse en riesgo el Área Natural Protegida (ANP) de La Malinche, el mandatario afirmó que su gestión se distingue por la consulta a la población, a diferencia de administraciones anteriores.

El morenista destacó la importancia de un enfoque integral, que no solo abarque los beneficios económicos y ambientales del proyecto, sino también sus posibles afectaciones y alcances.

El ecoparque Tlalli-Malinche es un proyecto de desarrollo turístico y ambiental en las faldas del volcán La Malinche, en la zona de Puebla, que hasta el momento no ha sido autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Se trata de un espacio de 51 hectáreas que integrará actividades recreativas como senderismo, ciclismo y campismo, así como un centro de alto rendimiento, lo que ha generado oposición de algunos lugareños y organizaciones defensoras del medio ambiente, porque habría cambio del uso de suelo, se generaría más basura por la llegada de miles de visitantes y se pondría en riesgo la flora y fauna endémica.

Al respecto, Armenta Mier subrayó que no habrá imposición, pues su gobierno contrasta con gestiones previas que impulsaron proyectos de gran envergadura sin consultar a la ciudadanía, como el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, el Museo Barroco o el Tren Turístico Puebla-Cholula, los cuales señaló solo generaron deuda.

También mencionó las ciclovías de segundo piso, como la instalada en el Bulevar Hermanos Serdán, que se construyó con sobrecosto.

Gobierno de consenso y sin imposiciones

Alejandro Armenta enfatizó que su administración concilia, consensa y no impone ningún tipo de proyecto que pueda causar un conflicto social en los pueblos.

“La época en la que se gobernó para saquear el estado ya se acabó”, sentenció, tras cuestionar cuándo el gobierno anterior preguntó a los ciudadanos si la construcción del Museo Barroco se hacía bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y Asociación Público-Privada (APP), y otras obras que se privatizaron en el morenovallismo.

En ese sentido, aseguró que entiende las posturas en contra del proyecto del Ecoparque; sin embargo, insistió que el trabajo de su gobierno se basa en el consenso.

Finalmente, el mandatario puso como ejemplo la entrega de módulos de maquinaria a las comunidades para beneficio de la ciudadanía, por lo que reiteró que su gobierno atiende con seriedad cualquier queja o denuncia ciudadana para encontrar una solución.

En la actualidad, dijo que el gobierno estatal ejecuta más de 300 obras con la construcción y rehabilitación de carreteras, caminos y vialidades, con el respaldo de las comunidades.