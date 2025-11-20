Jueves, noviembre 20, 2025
García Chávez llama a la defensa de Sheinbaum y la 4T en conmemoración de la Revolución Mexicana

En la ceremonia conmemorativa por el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, Laura Artemisa García Chávez, pronunció una férrea defensa y respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo.
Yadira Llaven Anzures

En la ceremonia conmemorativa por el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, pronunció este jueves el discurso oficial que trascendió la efeméride histórica para convertirse en una férrea defensa y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El acto público, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier y los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, se desarrolló en el zócalo de la ciudad, el cual estuvo resguardado ante una convocatoria de marcha nacional en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T).

Previo al arranque del desfile cívico-militar, Laura Artemisa García Chávez destacó el significado de la Revolución Mexicana como el despertar de una nación cansada de la injusticia y la desigualdad. Sin embargo, el momento cumbre de su participación fue su llamado a la unidad y la defensa de la actual jefa del Ejecutivo federal.

“Es en esa unidad y corresponsabilidad nacional que desde Puebla alzamos la voz con claridad y firmeza en defensa de nuestra primera mujer presidenta, de nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Porque defenderla a ella es defender a nuestra nación, nuestra soberanía, identidad y cultura”, exhortó.

En su mensaje, afirmó que Sheinbaum Pardo es el “resultado de nuestra voluntad, del sentir de millones de mexicanos y mexicanas”. 

“Como mujer, así como miles de nosotras, me siento representada por mi presidenta. Y así como llegamos todas, le decimos desde aquí que no está sola, que cuenta con nosotros, con poblanos y poblanas que comparten su visión”, destacó.

La 4T es continuidad de la lucha revolucionaria

García Chávez trazó un paralelismo entre los ideales de la Revolución de 1910 y los principios que, a su juicio, rigen la actual Cuarta Transformación.

La secretaria recordó que fue en Puebla donde los hermanos Serdán encendieron la chispa de la Revolución el 18 de noviembre de 1910, principios que siguen vigentes en la actualidad.

 

Dijo que la 4T lucha por combatir la corrupción, la impunidad y la desigualdad, siguiendo los ideales revolucionarios de justicia social, igualdad y soberanía popular.

Enfatizó que el gobierno actual pone en práctica los ideales revolucionarios, sumando los principios de no mentir, no robar y no traicionar a la patria.

A pesar de los intentos por silenciarlas, Laura Artemisa afirmó “nos volvieron más fuertes”, e insistió en que la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer revolucionaria que inspira a continuar la lucha con “diplomacia firme, acción coordinada y unidad nacional”.

Al final, reafirmó que, para el gobierno estatal, “la Revolución no es pasado, es presente y es futuro” en Puebla.

