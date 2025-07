¿Cuáles son las reglas de seguridad y la dinámica para los boletos de la feria de Atlixco?

Atlixco. Del 19 al 27 de julio el centro de convenciones de esta ciudad será sede de la Feria Atlixco 2025, un evento lleno de cultura, tradición y entretenimiento familiar, según anunciaron las autoridades locales.

Éstas anunciaron para garantizar una experiencia segura y ordenada el comité organizador y la secretaría de seguridad ciudadana invitan a seguir las siguientes recomendaciones de ingreso:

Objetos prohibidos en la Feria de Atlixco:

Botellas y objetos de cristal, alimentos y bebidas alcohólicas, cámaras profesionales, drogas, armas de fuego o punzocortantes, sombrillas, hebillas grandes, cascos, mascotas y fuegos artificiales.

Durante el evento se implementarán operativos de vigilancia con apoyo de tránsito y vialidad, protección civil y bomberos quienes realizarán recorridos permanentes para cuidar a los asistentes.

¿Qué encontrarás en la Feria de Atlixco 2025?

La feria ofrecerá una amplia gama de espectáculos artísticos, juegos mecánicos, gastronomía típica y más. La entrada a los pabellones artesanales, gastronómicos y de juegos mecánicos será totalmente gratuita, ideal para disfrutar con la familia o amigos.

Los artistas confirmados son: Reyli Barba, Alejandro Filio, La Original Banda El Limón, Los Ángeles Negros, DLD, Paty Cantú, Chuponcito, Socios del Ritmo y una función estelar de lucha libre.

En cuanto a la venta de boletos se detalló ésta no será anticipada y tampoco en línea y ocurrirá únicamente el mismo día del evento hasta agotar existencias. Son máximo 4 boletos por persona a elegir: 4 boletos generales ($50 c/u) o 2 boletos generales ($50 c/u) y 2 preferentes ($350 c/u). Los puntos autorizados de compra son el centro de convenciones (9:00 a 21:00 h) y las cajas del Ayuntamiento (8:00 a 16:00)

