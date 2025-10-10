Asciende a 5 los muertos en Puebla por “Jerry”; hay 8 sepultados en Huauchinango

El gobernador Alejandro Armenta, confirmó un saldo de cinco personas fallecidas, ocho sepultadas y tres desaparecidas en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del estado, como resultado de las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical “Jerry”.



El mandatario estatal se trasladó a Huauchinango para coordinar la emergencia y solicitó apoyo aéreo urgente a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, para rescatar a 15 personas atrapadas en los techos de sus viviendas.

En comunicación directa, vía telefónica, con Sheinbaum Pardo, Armenta reportó la situación crítica, estimando que más de 80 mil personas se encuentran afectadas en cerca de 25 municipios del estado.

Balance de la tragedia

De acuerdo con el informe del gobernador Alejandro Armenta a la Federación, el balance oficial de la emergencia reporta cinco personas fallecidas, de los cuales tres decesos fueron informados de manera inicial (dos en Pahuatlán y uno en Tlacuilotepec). Más tarde, confirmó dos personas más que podrían ser originarios de Xicotepec y Huauchinango.

Además, informó del colapso de viviendas en Huauchinango que sepultaron a al menos ocho personas bajo los escombros; así como cinco desaparecidos.

El mandatario señaló que la incomunicación se agrava en comunidades como La Máquina y La Ceiba, debido a la magnitud de los derrumbes.

Destacó que la Sierra Norte enfrenta una crisis hídrica y de infraestructura que incluye cuatro ríos desbordados: Pantepec, San Marcos, San Agustín y Apulco, que se encuentran fuera de su cauce, aumentando el riesgo en la zona.

También reportó 13 carreteras con cierres totales y parciales por los deslaves que han cortado las vías de comunicación, dejando varias comunidades aisladas.

Armenta Mier dijo que en total se mantienen 25 incidentes activos, como derrumbes, deslaves y la elevación en el nivel de cuerpos de agua.

A esto sumó, la explosión de ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocados por un deslave en la zona.

Urge rescatar a 15 personas en azoteas

Finalmente, Alejandro Armenta solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum el envío urgente de canastillas de rescate para los helicópteros ya disponibles.

“Vienen dos helicópteros, tienen uno más y nosotros tenemos dos funcionando, pero necesitamos canastillas porque hay 15 personas en los techos; no podemos trasladarlos, hay dos menores, dos personas con discapacidad que necesitamos trasladarlos vía aérea”, alertó.

En respuesta a la emergencia, el gobierno del estado de Puebla activó 60 refugios temporales en la región.

En coordinación con la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, mantiene un despliegue de seguridad y asistencia médica en la zona, incluyendo el rescate oportuno de una menor recién nacida con problemas respiratorios.

El mandatario aseguró a los habitantes de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla que los operativos de protección se mantendrán de forma permanente, con la presencia del Gabinete de Seguridad estatal y en constante coordinación con la Presidencia de la República.