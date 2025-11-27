El lunes Armenta evaluará personalmente la reconstrucción en Jopala

El gobernador Alejandro Armenta Mier recorrió este jueves la comunidad de Chicontla, en el municipio de Jopala, afectada por las fuertes lluvias que provocó el desbordamiento del río Necaxa, en la Sierra Norte de Puebla.

En el encuentro informal con pobladores afectados, el mandatario hizo el compromiso de regresar el próximo lunes 1 de diciembre, para supervisar de manera personal los daños, para dar seguimiento de las acciones de apoyo y reconstrucción.

Acompañado del secretario de Seguridad, Francisco Sánchez González, afirmó que habrá atención a todas las familias afectadas.

​Tras el desbordamiento ocurrido la noche del 26 de noviembre, que afectó preliminarmente a 10 casas en la localidad más poblada de Jopala, el gobernador transmitió un saludo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró a los pobladores que la administración estatal está dedicada a garantizar su bienestar.

​Aunque el Ayuntamiento de Jopala informó que la situación fue controlada y no representa peligro mayor, la contingencia obligó a la Secretaría de Educación a suspender clases en 64 municipios, incluyendo Jopala, este mismo jueves y viernes.

​Las autoridades municipales han señalado que, como medida de mitigación, se realizan trabajos con excavadora y retroexcavadora para el desazolve y desobstrucción del río Necaxa y sus afluentes.

El municipio de Jopala cuenta con un Atlas de Riesgos Naturales rezagado, que no ha sido actualizado desde 2013, y ha enfrentado incidentes similares en el pasado, como el desbordamiento del mismo río en septiembre de 2021 y las afectaciones en escuelas reportadas tras las lluvias de octubre de 2025.

Tras el compromiso de regresar a la comunidad, Alejandro Armenta destacó la prioridad de que su gobierno otorgue la rápida y efectiva atención de las emergencias en la Sierra Norte de Puebla.