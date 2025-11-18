Difieren audiencia en el proceso vs López Zavala por ausencia de testigos

Ha trascendido que la audiencia programada para este martes en el proceso que se sigue contra Javier López Zavala fue diferida para el próximo miércoles 20 de noviembre, luego de que los testigos citados no se presentaron ante el órgano jurisdiccional.

Durante la sesión, en el proceso por el feminicidio de Cecilia Monzón, la jueza del caso determinó que la ausencia de los testigos impide desahogar la etapa correspondiente, por lo que ordenó requerir su presencia con el auxilio de la fuerza pública, a fin de garantizar su comparecencia en la nueva fecha señalada.

Asimismo, la juzgadora advirtió que, en caso de que los testigos no puedan ser localizados o no acudan pese al requerimiento, la prueba será declarada desierta, lo que implicaría que ya no se tome en cuenta dentro del desarrollo del juicio.

La defensa y la parte acusadora fueron notificadas de la reprogramación y de las medidas dictadas para asegurar la presencia de las personas requeridas.

La audiencia continuará el próximo 20 de noviembre, en el mismo horario previamente establecido.

