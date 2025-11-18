Martes, noviembre 18, 2025
NoticiasEstado

Difieren audiencia en el proceso vs López Zavala por ausencia de testigos

La audiencia de López Zavala programada para este martes, fue diferida para el 20 de noviembre, luego de que los testigos no se presentaron.
Martín Hernández Alcántara

Ha trascendido que la audiencia programada para este martes en el proceso que se sigue contra Javier López Zavala fue diferida para el próximo miércoles 20 de noviembre, luego de que los testigos citados no se presentaron ante el órgano jurisdiccional.

Durante la sesión, en el proceso por el feminicidio de Cecilia Monzón, la jueza del caso determinó que la ausencia de los testigos impide desahogar la etapa correspondiente, por lo que ordenó requerir su presencia con el auxilio de la fuerza pública, a fin de garantizar su comparecencia en la nueva fecha señalada.

Puedes consultar: Aplazan audiencias del juicio contra López Zavala hasta el 18 de noviembre; la sentencia se acerca: Monzón

Asimismo, la juzgadora advirtió que, en caso de que los testigos no puedan ser localizados o no acudan pese al requerimiento, la prueba será declarada desierta, lo que implicaría que ya no se tome en cuenta dentro del desarrollo del juicio.

La defensa y la parte acusadora fueron notificadas de la reprogramación y de las medidas dictadas para asegurar la presencia de las personas requeridas.

La audiencia continuará el próximo 20 de noviembre, en el mismo horario previamente establecido.

Leer más: Monzón exige al PJ emitir sentencias condenatorias contra López Zavala antes del 19 de diciembre

Temas

Más noticias

Internacional

Imperialistas de EU van por los recursos estratégicos de AL: Maduro

La Jornada -
Caracas. Estoy en Venezuela para presentar, en la Feria del libro de Caracas, mi nueva obra : "La conversación infinita" (ed. Acirema), una compilación...
Nacional

Precio de la canasta básica será de 910 pesos en los próximos 6 meses

La Jornada -
Ciudad de México. El precio de la canasta básica quedará en un máximo de 910 pesos para los próximos seis meses, esto gracias al...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Monzón exige al PJ emitir sentencias condenatorias contra López Zavala antes del 19 de diciembre

Isaí Pérez Guarneros -
La abogada Helena Monzón exigió al Poder Judicial (PJ) que se emita la condena máxima contra Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura por...

Dejan sin efecto sentencia contra López Zavala; ordenan emitir un nuevo fallo

Isaí Pérez Guarneros -
La abogada Helena Monzón informó esta tarde que fue notificada de que el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal del estado de...

Dejan sin efecto sentencia contra López Zavala; ordenan emitir un nuevo fallo

Isaí Pérez Guarneros -
La abogada Helena Monzón informó esta tarde que fue notificada de que el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal del estado de...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025