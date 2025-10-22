Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasEstado

Deslaves siguen causando incidentes menores en vía hacia Huauchinango

En la Sierra Norte de Puebla siguen ocurriendo deslaves que han dejado al menos tres vehículos atascados en un lapso de 24 horas.
Martín Hernández Alcántara

En la región de la Sierra Norte de Puebla —y en particular a la altura del tramo carretero del paraje conocido como “Los Pinos”, en el municipio de Huauchinango—, pese a que no se han registrado precipitaciones severas en recientes días y tanto autoridades como vecinos han desplegado maquinaria para despejar caminos y carreteras, siguen ocurriendo deslaves que han dejado al menos tres vehículos atascados en un lapso de 24 horas.

El más reciente incidente ocurrió cuando un autobús de la línea ODT quedó atrapado en el lodo en la curva de “Los Pinos”.

Leer más: Deslaves constantes dificultan auxilio a comunidades de Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec; se reportan abusos en venta de alimentos, combustibles y servicios funerarios

Según el reporte de habitantes de la zona, en días pasados un tráiler cargado con vehículos y, también, un autobús de la línea ADO habían quedado varados en el mismo tramo.

Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado junto con Protección Civil han intervenido en el tramo de la autopista Autopista México–Tuxpan que atraviesa Huauchinango, despejando lodo y restos de derrumbes, aunque los reportes indican que la remoción aún es parcial y el suelo permanece inestable. 

Te recomendamos: Se complica acceso a Huauchinango por vía terrestre; señal de Internet y energía eléctrica fallan

Ante esta situación, se recomienda a los conductores extremar precauciones. Las autoridades sugieren evitar el tramo de “Los Pinos” o, en caso de no poder hacerlo, reducir la velocidad al mínimo, conducir con luces encendidas, mantenerse atentos a deslaves adicionales y no adelantar a otros vehículos en zonas con lodo o visibilidad reducida.

Aunque la maquinaria está desplegada y los vecinos colaboran con limpieza y señalización, la persistencia de incidentes pone en evidencia que la zona sigue siendo de alto riesgo. La región montañosa de la Sierra Norte, con pendientes pronunciadas y suelos propensos a deslizamientos, no permite aún confiar plenamente en que la remoción de material ha eliminado el riesgo.

Leer también: Con buzos buscan a desaparecidos desagüe de Huauchinango

Temas

Más noticias

Nacional

No hay nuevos impuestos para contribuyentes en Ley de Ingresos: Sheinbaum

La Jornada de Oriente en Línea -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en la ley de Ingresos que se encuentra a discusión en el Senado haya nuevos...
Nacional

Aún incomunicadas, 93 comunidades afectadas por lluvias en 5 estados: SICT

La Jornada -
Ciudad de México. Al dar a conocer el balance de la atención a la emergencia en cinco entidades provocado por las lluvias, el secretario...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Arriba Sheinbaum a Pantepec; “no se preocupen, van a recuperar todo”

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este domingo una visita de supervisión a la comunidad de El Carrizal, en el municipio de Pantepec, en...

Arriba Sheinbaum a Pantepec en Puebla; “no se preocupen, van a recuperar todo”

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este domingo una visita de supervisión a la comunidad de El Carrizal, en el municipio de Pantepec, en...

Hoy regresa Sheinbaum a la Sierra Norte de Puebla; estará en Huauchinango y Pantepec

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este domingo 19 de octubre una visita a la Sierra Norte de Puebla, concentrando su agenda...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025