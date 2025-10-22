Deslaves siguen causando incidentes menores en vía hacia Huauchinango

En la región de la Sierra Norte de Puebla —y en particular a la altura del tramo carretero del paraje conocido como “Los Pinos”, en el municipio de Huauchinango—, pese a que no se han registrado precipitaciones severas en recientes días y tanto autoridades como vecinos han desplegado maquinaria para despejar caminos y carreteras, siguen ocurriendo deslaves que han dejado al menos tres vehículos atascados en un lapso de 24 horas.

El más reciente incidente ocurrió cuando un autobús de la línea ODT quedó atrapado en el lodo en la curva de “Los Pinos”.

Según el reporte de habitantes de la zona, en días pasados un tráiler cargado con vehículos y, también, un autobús de la línea ADO habían quedado varados en el mismo tramo.

Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado junto con Protección Civil han intervenido en el tramo de la autopista Autopista México–Tuxpan que atraviesa Huauchinango, despejando lodo y restos de derrumbes, aunque los reportes indican que la remoción aún es parcial y el suelo permanece inestable.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores extremar precauciones. Las autoridades sugieren evitar el tramo de “Los Pinos” o, en caso de no poder hacerlo, reducir la velocidad al mínimo, conducir con luces encendidas, mantenerse atentos a deslaves adicionales y no adelantar a otros vehículos en zonas con lodo o visibilidad reducida.

Aunque la maquinaria está desplegada y los vecinos colaboran con limpieza y señalización, la persistencia de incidentes pone en evidencia que la zona sigue siendo de alto riesgo. La región montañosa de la Sierra Norte, con pendientes pronunciadas y suelos propensos a deslizamientos, no permite aún confiar plenamente en que la remoción de material ha eliminado el riesgo.

Leer también: Con buzos buscan a desaparecidos desagüe de Huauchinango