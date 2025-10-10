Viernes, octubre 10, 2025
Deslaves en Puebla dejan 3 muertos y 5 desaparecidos: Armenta

Alejandro Armenta Mier confirmó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y cinco desaparecidas por las intensas lluvias.
Yadira Llaven Anzures

De gira por el municipio de Huauchinango, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este viernes un saldo preliminar de tres personas fallecidas y cinco desaparecidas a causa de los deslaves provocados por las intensas lluvias en la Sierra Norte, Nororiental y Negra.

El mandatario se trasladó a dicho municipio serrano, donde encabezó un despliegue de seguridad con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Guardia Nacional para atender la emergencia.

Los decesos confirmados fueron una persona en el municipio de Tlacuilotepec y  dos más en la comunidad de La Ceiba.

​Asimismo, informó que cinco personas se encuentran desaparecidas en Pahuatlán.

Puedes consultar: Se traslada Gobernador Armenta a Huauchinango para atender emergencia por “Jerry”

Armenta precisó que, además de la lamentable pérdida de vidas, se mantienen activos 25 incidentes que incluyen derrumbes, deslaves y el aumento en el nivel de ríos, lo que ha generado la incomunicación de comunidades como La Máquina y La Ceiba en Francisco Z. Mena.

Activados 83 albergues y despliegue de maquinaria pesada

​En respuesta a la emergencia, el Gobierno del Estado ha activado un total de 83 refugios temporales en las regiones más vulnerables, sumando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de la población.

​Alejandro Armenta destacó que el primer objetivo es atender a las personas en riesgo y abrir caminos. Para ello, la Secretaría de Infraestructura, en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, ha reforzado el despliegue de maquinaria pesada, incluyendo vehículos con orugas, para atender los cortes de carretera y habilitar accesos a las zonas afectadas.

“Estamos seguros de que vamos a poder atender la contingencia porque estamos trabajando de la mano de nuestra Presidenta, los tres órdenes de gobierno,” afirmó, desde el centro de mando en Huauchinango.

Te recomendamos: IMSS evacúa Hospital Rural La Ceiba por inundaciones que provocó “Jerry”: Zoé Robledo

​Las labores de emergencia también se concentran en:

​Asistencia médica, el rescate oportuno de una menor nacida ayer con problemas respiratorios, a quien se le proporcionó oxígeno, logrando su movilización, así como el monitoreo de presas.

El gobernador aseguró que los operativos de protección se mantendrán de manera permanente, con la presencia del Gabinete de Seguridad estatal y la coordinación constante con la Secretaría de Gobernación y el director general del IMSS. 

El mensaje a los habitantes de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla es de “certeza de la protección que tiene por parte del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado”.

Leer más: Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”

