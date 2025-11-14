Gobierno de Atlixco prepara desfile para recordar inicio de la Revolución Mexicana

Atlixco. A primera hora del próximo jueves el centro histórico comenzará a mostrar señales de preparación para uno de los eventos cívicos más significativos del calendario local: el tradicional desfile por un aniversario más de la Revolución Mexicana.

Con el eco de los ensayos matutinos y el ir y venir de organizadores Atlixco se alista para recibir a cientos de familias que, como cada año, se congregan para honrar uno de los capítulos más importantes de la historia nacional.

La convocatoria oficial establece que el desfile iniciará éste 20 de noviembre a las 9:00 horas partiendo desde los puntos habituales que se convierten en escenario de paso para estudiantes y agrupaciones de toda la ciudad.

La alcaldesa Ariadna Ayala confirmó que desfilarán instituciones educativas de todos los niveles, asociaciones civiles y diversas ligas deportivas lo que asegura un mosaico representativo de la vida social atliscense.

Mientras la logística se ajusta y las calles se preparan para recibir a los contingentes, el ambiente remite inevitablemente al pasado: aquel 20 de noviembre de 1910 cuando inició el movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero detonando más de una década de conflicto que transformó la vida política, agraria y social del país.

La Revolución Mexicana, que dejó entre 1 y 2 millones de muertos según estimaciones históricas, marcó el surgimiento de nuevas instituciones y la redacción de la Constitución de 1917, aún vigente.

En ese espíritu, Ayala destacó que este desfile no sólo celebra una fecha, sino un legado. Hizo un llamado a fortalecer entre las nuevas generaciones los valores de justicia social, libertad e igualdad, principios que dieron origen al movimiento revolucionario y que, dijo, siguen siendo necesarios para la construcción de una sociedad más justa.

Por momentos la plaza central se verá ocupada por grupos escolares afinando pasos de tablas rítmicas, profesores ajustando uniformes y padres atentos al mínimo detalle. El jueves, cuando los primeros rayos de sol iluminen el zócalo y los tambores marquen el inicio del recorrido, la ciudad volverá a reencontrarse con su historia llevando al presente los ideales que hace más de un siglo moldearon a México, según los historiadores.

