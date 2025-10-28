Martes, octubre 28, 2025
NoticiasEstado

Denuncian que ayuntamiento de Ocotepec tira y quema desechos en basurero clandestino

Vecinos de Ocotepec denunciaron que camiones recolectores están depositando los desechos de dicho municipio en un tiradero clandestino.
Martín Hernández Alcántara

Vecinos de Ocotepec denunciaron en redes sociales que camiones recolectores del ayuntamiento no están depositando los desechos de dicho municipio serrano en un relleno sanitario y, en su lugar, los arrojan en las inmediaciones del puente San Juan Dila, sobre la carretera Amozoc–Nautla, en donde se ha montado un tiradero clandestino.

De acuerdo con estos reportes, después de descargar los residuos se les prende fuego, lo que generar contaminación del aire y riesgos para la salud. Las publicaciones en redes sociales incluyen fotografías del punto señalado y llamados a la intervención de autoridades. 

Leer también: Detectan nuevo basurero clandestino en Miahuatlán, vecinos piden frenar esa contaminación

La denuncia vecinal solicita la intervención de instancias ambientales y municipales para garantizar un manejo adecuado de los residuos y verificar lo ocurrido en el punto descrito.

El sitio referido por los denunciantes corresponde al corredor de la carretera federal 129 Amozoc–Nautla, tramo que conecta los municipios de la región.

A nivel estatal, la Secretaría de Medio Ambiente ha reiterado que los tiraderos clandestinos y las quemas a cielo abierto son prácticas prohibidas y sancionables; en 2023 informó sobre procedimientos contra municipios por este tipo de conductas. La autoridad recomienda a la población documentar con evidencia (fotos, ubicación y fecha) para emprender inspecciones.

Leer más: Arde tiradero clandestino en San Pedro Cholula; autoridades fuego está controlado: Comuna

Temas

Más noticias

Nacional

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...
Nacional

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Anuncia Gobierno de Puebla investigación en zoológico de Xicotepec tras muerte de tigre de bengala

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Puebla iniciará una revisión del zoológico “Parque Animalia”, ubicado en Xicotepec de Juárez, luego de que...

Cuatro verificentros están clausurados por alterar el resultado de sus mediciones

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Medio Ambiente de Puebla, a cargo de Rebeca Bañuelos Guadarrama, mantiene clausurado cuatro verificentros en el estado por diversas irregularidades que...

En Tehuacán ya hay protestas por el retraso en la recolección de basura

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Mientras el ayuntamiento encabezado por Alejandro Barroso Chávez pide a lo tehuacanenses que no dejen en la vía pública su basura, hay zonas en...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025