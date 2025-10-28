Denuncian que ayuntamiento de Ocotepec tira y quema desechos en basurero clandestino

Vecinos de Ocotepec denunciaron en redes sociales que camiones recolectores del ayuntamiento no están depositando los desechos de dicho municipio serrano en un relleno sanitario y, en su lugar, los arrojan en las inmediaciones del puente San Juan Dila, sobre la carretera Amozoc–Nautla, en donde se ha montado un tiradero clandestino.

De acuerdo con estos reportes, después de descargar los residuos se les prende fuego, lo que generar contaminación del aire y riesgos para la salud. Las publicaciones en redes sociales incluyen fotografías del punto señalado y llamados a la intervención de autoridades.

La denuncia vecinal solicita la intervención de instancias ambientales y municipales para garantizar un manejo adecuado de los residuos y verificar lo ocurrido en el punto descrito.

El sitio referido por los denunciantes corresponde al corredor de la carretera federal 129 Amozoc–Nautla, tramo que conecta los municipios de la región.

A nivel estatal, la Secretaría de Medio Ambiente ha reiterado que los tiraderos clandestinos y las quemas a cielo abierto son prácticas prohibidas y sancionables; en 2023 informó sobre procedimientos contra municipios por este tipo de conductas. La autoridad recomienda a la población documentar con evidencia (fotos, ubicación y fecha) para emprender inspecciones.