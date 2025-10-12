Dejó IAIP 40 expedientes pendientes por resolver; se reiniciarán plazos para dar respuesta a solicitantes de información: Sánchez

El extinto Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dejó aproximadamente 40 expedientes pendientes, los cuales deberán ser resueltos por el nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo, informó Norberto Sánchez Briones, director general de este órgano.

- Anuncio -

De acuerdo a los datos que presentó en el Diálogo Circular con medios de comunicación, la ponencia 1 a cargo del ahora excomisionado Ángel Espinoza Ponce, heredó 21 expedientes; la 2, de Maribel Rodríguez Piedras, 10, y la 3, de Arturo de Casa Vega, nueve, casi todos con observaciones de trámite.

Otro pendiente es la revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y la atención a solicitudes de acceso a la información pública por parte de particulares.

Te puede interesar: Imparcialidad, independencia y sancionar opacidad, ofrece titular del nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo; inició entrega-recepción con el extinto IAIP

- Advertisement -

Señaló que en el proceso de entrega-recepción que se encuentra en curso, le serán entregados esos documentos y que se iniciará el análisis de cada uno para dar una respuesta en los primeros días de noviembre próximo de este año.

Apuntó que será necesario efectuar un acuerdo de reinicio de términos y plazos, pues se trata de un tema técnico, normativo y administrativo, “o sea no es que ya abrimos la puerta y ya empieza a solucionar”, por lo que primero se debe llevar a cabo este primer paso.

La finalidad es que a esos medios de impugnación se les dé respuesta en el periodo de 10 días -acentuó-; “vamos a hacerlo más inmediato que antes, estoy seguro”.

- Advertisement -

Porque -agregó- ahora no entraremos en debate subjetivo con algún otro comisionado, esa es una ventaja del sistema (nuevo), no somos un colegiado.

Dijo que si una propuesta de resolución está normativamente bien fundamentada, no necesita estar de acuerdo nadie; por tanto, esa es la ventaja y por esta razón se van a reiniciar los términos.

Remarcó que anteriormente, en lo que fue el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, el proyecto de resolución era elaborado por el personal técnico de la ponencia, “ni siquiera por el comisionado”.

Por ello, reiteró que esa propuesta se volvía subjetiva “porque lejos de atender temas realmente de fondo se iban a temas de forma” en cuanto a temporalidad y de “si era medio (de comunicación el solicitante), si no era medio, cosas que no tenían qué preguntar”.

Consulta más en: Transparencia para el Pueblo garantizará el acceso a la información en Tlaxcala: Sánchez

Con este señalamiento, afirmó que él irá al fondo, “es lo que yo voy a hacer, ya no tendrá esa subjetividad, yo voy a ir al fondo de la solicitud de información” con la normativa y lo que esta le permita hacer.

Añadió que firmará un proyecto de resolución que habrá hecho personal operativo técnico especializado y que no se va a quedar ahí, pues si no hay conformidad por parte del solicitante, este podrá acudir a un juez especializado del Poder Judicial para que evalúe, pues dijo que antes “era muy difícil” que un caso llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recalcó que la aplicación de la ley no se debate porque eso es innecesario, ya que se debe seguir el procedimiento normativo y no debe haber subjetividad. “Creo que eso debilitó mucho la institucionalidad y al IAIP en ese tema”.