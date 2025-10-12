Domingo, octubre 12, 2025
NoticiasEstado

Dejó IAIP 40 expedientes pendientes por resolver; se reiniciarán plazos para dar respuesta a solicitantes de información: Sánchez

Dejó IAIP 40 expedientes pendientes por resolver; se reiniciarán plazos para dar respuesta a solicitantes de información: Sánchez
Norberto Sánchez Briones, director general del Instituto de Transparencia para el Pueblo
Guadalupe de La Luz Degante

El extinto Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) dejó aproximadamente 40 expedientes pendientes, los cuales deberán ser resueltos por el nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo, informó Norberto Sánchez Briones, director general de este órgano.

- Anuncio -

De acuerdo a los datos que presentó en el Diálogo Circular con medios de comunicación, la ponencia 1 a cargo del ahora excomisionado Ángel Espinoza Ponce, heredó 21 expedientes; la 2, de Maribel Rodríguez Piedras, 10, y la 3, de Arturo de Casa Vega, nueve, casi todos con observaciones de trámite.

Otro pendiente es la revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y la atención a solicitudes de acceso a la información pública por parte de particulares.

Te puede interesar: Imparcialidad, independencia y sancionar opacidad, ofrece titular del nuevo Instituto de Transparencia para el Pueblo; inició entrega-recepción con el extinto IAIP

- Advertisement -

Señaló que en el proceso de entrega-recepción que se encuentra en curso, le serán entregados esos documentos y que se iniciará el análisis de cada uno para dar una respuesta en los primeros días de noviembre próximo de este año.

Apuntó que será necesario efectuar un acuerdo de reinicio de términos y plazos, pues se trata de un tema técnico, normativo y administrativo, “o sea no es que ya abrimos la puerta y ya empieza a solucionar”, por lo que primero se debe llevar a cabo este primer paso.

La finalidad es que a esos medios de impugnación se les dé respuesta en el periodo de 10 días -acentuó-; “vamos a hacerlo más inmediato que antes, estoy seguro”.

- Advertisement -

Porque -agregó- ahora no entraremos en debate subjetivo con algún otro comisionado, esa es una ventaja del sistema (nuevo), no somos un colegiado.

Dijo que si una propuesta de resolución está normativamente bien fundamentada, no necesita estar de acuerdo nadie; por tanto, esa es la  ventaja y por esta razón se van a reiniciar los términos.

Remarcó que anteriormente, en lo que fue el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, el proyecto de resolución era elaborado por el personal técnico de la ponencia, “ni siquiera por el comisionado”.

Por ello, reiteró que esa propuesta se volvía subjetiva “porque lejos de atender temas realmente de fondo se iban a temas de forma” en cuanto a temporalidad y de “si era medio (de comunicación el solicitante), si no era medio, cosas que  no tenían qué preguntar”.

Consulta más en: Transparencia para el Pueblo garantizará el acceso a la información en Tlaxcala: Sánchez

Con este señalamiento, afirmó que él irá al fondo, “es lo que yo voy a hacer, ya no tendrá esa subjetividad, yo voy a ir al fondo de la solicitud de información” con la normativa y lo que esta le permita hacer.

Añadió que firmará un proyecto de resolución que habrá hecho personal operativo técnico especializado y que no se va a quedar ahí, pues si no hay conformidad por parte del solicitante, este podrá acudir a un juez especializado del Poder Judicial para que evalúe, pues dijo que antes “era muy difícil” que un caso llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recalcó que la aplicación de la ley no se debate porque eso es innecesario, ya que se debe seguir el procedimiento normativo y no debe haber subjetividad. “Creo que eso debilitó mucho la institucionalidad y al IAIP en ese tema”.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Poder Judicial ya realiza el pago de finiquitos a ex integrantes del TSJE: Amador

Juan Luis Cruz Pérez -
Sin dar a conocer cifras, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes aseguró que los jueces que...

Han sido atendidos casi 120 reportes de daños por lluvias, en lo que va de la temporada: CEPC; el saldo es blanco, hasta ahora,...

Guadalupe de La Luz Degante -
Hasta el momento, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) ha recibido alrededor de 120 reportes de afectación por lluvias, sin necesidad de reubicar...

Profeco suspende comercialización en cuatro comercios textiles de Santa Ana Chiautempan

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un operativo de verificación en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, suspendiendo la comercialización en cuatro...

Más noticias

China defiende derecho a controlar exportación de tierras raras

La Jornada -
Pekín. El Ministerio de Comercio de China defendió este domingo (hora de China) las medidas de control que el país aplica sobre la exportación...

Decesos por las lluvias suben a 42; los desaparecidos suman 27

La Jornada -
Cuarenta y dos personas fallecidas, 27 desaparecidas y más de 34 mil viviendas afectadas en unos 117 municipios de cinco estados es el recuento...

Poza Rica: enojo, tristeza y resignación

La Jornada -
Poza Rica, Ver. Un día después de las devastadoras inundaciones en gran parte de Poza Rica, ayer comenzó para miles de habitantes de esta...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025