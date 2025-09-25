Decomisan pipa con 25 mil litros de gas LP en operativo federal en Xicotepec

Un operativo encabezado por la Policía Federal Ministerial (PFM) derivó en el aseguramiento de un camión cisterna cargado con 25 mil litros de gas Licuado de Petróleo (LP) en el municipio de Xicotepec, Puebla. La acción se llevó a cabo este miércoles 25 de septiembre en la junta auxiliar de San Isidro, como parte de una investigación contra el almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el cateo fue ejecutado en un inmueble ubicado en la carretera México–Tuxpan, a la altura del kilómetro 145, segunda entrada al Rancho Solís, cerca del polideportivo de la colonia San Isidro. La orden fue emitida por una jueza de control especializada en el sistema penal acusatorio, en el marco de la carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público de la Federación (MPF).

Durante la inspección, los agentes localizaron un camión pipa que transportaba el hidrocarburo sin documentación que acreditara su procedencia legal ni factura de compra-venta. El vehículo fue asegurado al confirmarse que contenía lo que las autoridades calificaron como “huachigas”, término utilizado para referirse al combustible obtenido de manera ilícita.

El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, en coordinación con la Policía Federal Ministerial. Según los reportes, no se registraron detenciones en el lugar, aunque se precisó que las investigaciones continúan para dar con los responsables de la distribución ilegal de gas en la región.

La FGR informó que el camión y el combustible decomisado quedarán bajo resguardo mientras avanza el proceso legal. El caso se investiga bajo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, normativa que establece sanciones severas por la posesión y comercialización ilegal de este tipo de energéticos.