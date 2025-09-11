Decomisan madera ilegal en San Miguel Eloxochitlán, se recuperaron 70 tablones

Madera obtenida de manera ilegal fue decomisada en la Sierra Negra, específicamente en el municipio de San Miguel Eloxochitlán informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, indicando que otro decomiso se ejecutó en los límites de Puebla y Tlaxcala, haciendo un total de 130 piezas aseguradas.

Los operativos forman parte de las acciones que el gobierno de Puebla aplica para inhibir los delitos en contra del medio ambiente, labor que se lleva a cabo en coordinación con autoridades federales y municipales, informó la dependencia.

Leer también: Conagua y FGR clausuran otro pozo clandestino de agua en San Lorenzo Teotipilco

En San Miguel Eloxochitlán participaron la SSP, la Policía Estatal Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Policía Municipal, asegurando 72 tablones de diferentes tipos de madera, todo ese producto obtenido de manera ilícita.

La tala clandestina es un problema que ha sido reconocido por autoridades de los municipios enclavados en la Sierra Negra de Puebla, donde algunos ayuntamientos aplican operativos intermunicipales para detectar a los taladores y frenar esa actividad ilegal, sin embargo, se ha reconocido que hay pobladores que contribuyen permitiendo que se derriben los árboles que se encuentran dentro de sus propiedades.

En el otro decomiso que se consiguió en la zona limítrofe con Tlaxcala, se recuperaron 60 troncos; en esa acción participaron la Policía Forestal de Puebla, la Policía de Montaña de Tlaxcala y la Secretaría de Marina.

Todo el material recuperado fue puesto a disposición de autoridades federales para efectuar las diligencias correspondientes; la SSP no informó si producto de esas dos acciones hay personas detenidas.

Advirtió que existe una lucha frontal para frenar los delitos contra el medio ambiente y por lo tanto esos operativos de revisión continuarán en diferentes puntos del estado para evitar daños al ecosistema.

Te puede interesar: Autoridades intensifican acciones contra gusano barrenador en Ajalpan