Creció 21% número de delitos contra mujeres, de enero a septiembre; 12 han sido privadas de la vida y seis secuestradas

De enero a septiembre de 2025, en el estado se han iniciado 120 carpetas de investigación por presuntos delitos contra las mujeres, lo que representa un crecimiento de casi 21 por ciento, comparativamente con los 99 del mismo periodo del año pasado.

Del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), publicado en octubre pasado, y del seguimiento a su estadística, se desprende que en este periodo 12 personas de este sector han sido privadas de la vida.

En el transcurso de estos nueve meses del año, en la entidad tlaxcaltecas se perpetraron seis feminicidios y tres homicidios dolosos e igual cantidad de culposos.

Asimismo, se cometieron 19 lesiones dolosas y 26 culposas en agravio de este segmento de la población. Por el delito de secuestro, las autoridades ministeriales han iniciado seis carpetas de investigación y una por el de extorsión.

Por violencia familiar, han sido iniciadas 39, por lo que este ilícito es el que concentra la cantidad más alta de casos; por violación, 15, y por violencia de género, dos.

Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado no se tiene registrada ninguna carpeta por trata de personas, ni por corrupción de menores ni por tráfico de menores.

Por otra parte, el informe indica que de enero a septiembre del presente año se han realizado alrededor de cinco mil 311 llamadas de emergencia al número 911.

El Sesnsp puntualiza que los reportes relacionados con incidentes de violencia contra la población femenina en Tlaxcala, suman mil 042; por abuso sexual, 39; por acoso u hostigamiento sexual, 57; por violación, 47; por violencia de pareja, tres mil 447, y por familiar, 679.

El Sesnsp precisa que el objetivo de este informe es poner a disposición de la sociedad los datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres para conocer la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las conductas y acciones que atentan en contra de este grupo de población.

La información proviene de dos fuentes de información disponibles por el Centro Nacional de Información (CNI): incidencia delictiva y estadísticas de llamadas de emergencia al número único 911.

Las cifras derivan de información registrada en carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y son proporcionadas mensualmente por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas.

En cuanto a los incidentes registrados por el número 911, explica que estos se recaban y sistematizan por el CNI a partir de 2016. Provienen de los 194 centros de Atención de Llamadas de Emergencia que operan a nivel nacional y los datos son remitidos cada mes por los Centros de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de los estados, o C5i como el de Tlaxcala.

Dichas llamadas “no son denuncias ante una autoridad, se trata únicamente de probables incidentes de emergencia con base en la percepción” de las personas que las realizan.

