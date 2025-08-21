Jueves, agosto 21, 2025
NoticiasEstado

Coparmex externa su preocupación ante hechos de inseguridad en el estado

La Coparmex llamó a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad tlaxcalteca.
José Carlos Avendaño

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a los tres órdenes de gobierno a fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad tlaxcalteca y, de paso, se tomen acciones para garantizar la paz y el orden, pues expuso que hay preocupación por los hechos de inseguridad recientes en el estado.

Este sindicato patronal emitió un posicionamiento este jueves en el que cita que “En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tlaxcala, expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos recientes relacionados con la inseguridad en el estado, que han afectado a ciudadanos, trabajadores y empresarios”.

Agregó que la seguridad es un derecho fundamental y condición indispensable para el desarrollo económico y social. Sin ella, se limita la inversión, se frena la generación de empleos y se vulnera la tranquilidad de las familias tlaxcaltecas.

“Las y los empresarios, junto con nuestros colaboradores, hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que fortalezcan las estrategias de seguridad y tomen acciones que garanticen la paz y el orden en nuestra entidad”.

“Desde Coparmex Tlaxcala manifestamos nuestra disposición de colaborar y sumar esfuerzos en iniciativas que contribuyan a la prevención del delito, la generación de entornos seguros y el fortalecimiento del tejido social. Creemos que solo mediante la cooperación entre sociedad civil, sector empresarial y autoridades se podrán alcanzar resultados que devuelvan la confianza y la certeza a nuestra comunidad”.

Apuntó que “hoy, más que nunca, reiteramos nuestro propósito: más y mejores empresas, más y mejores empresarios y más y mejores colaboradores”.

