Viernes, septiembre 12, 2025
Clausuran histórica panadería en Atlixco por fuga de gas

Protección Civil municipal clausuró la reconocida panadería El Molino, luego de detectar una presunta fuga de gas.
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco, Pue. — La dirección municipal de Protección Civil clausuró la reconocida panadería El Molino, uno de los negocios más emblemáticos de la ciudad, luego de detectar una presunta fuga de gas que ponía en riesgo a empleados, clientes y transeúntes.

El cierre preventivo ocurrió en la avenida Independencia, una de las arterias más transitadas y a pocos minutos del zócalo de Atlixco, lo que incrementaba el nivel de peligro en caso de explosión o incendio.

Autoridades informaron que la fuga pudo haber derivado en un accidente de graves consecuencias debido al flujo constante de peatones, comercios y automóviles en la zona. 

Los propios funcionarios de protección civil recordaron que este tipo de incidentes son de alto riesgo en negocios con uso intensivo de gas, ya que pueden provocar emergencias repentinas.

Con más de cuatro décadas de servicio, la clausura de El Molino representa un golpe simbólico para la vida comercial del municipio y una advertencia sobre la urgencia de revisar instalaciones de gas en todo establecimiento.

