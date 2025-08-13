CEIEG celebra primera sesión ordinaria 2025 para actualizar información geográfica y estadística

En la primera sesión ordinaria 2025 del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tlaxcala (CEIEG), funcionarios estatales presentaron avances en proyectos estratégicos que integran información geográfica y estadística. Durante la reunión, Noé Rodríguez Roldán, presidente del CEIEG y titular de la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI), informó sobre el avance en la elaboración del Atlas de Mapas Municipales de Uso de Suelo, que actualmente registra un 70 por ciento de avance, y el tablero de seguimiento de los 300 compromisos de la Matriz de Agenda Ciudadana.

Rodríguez Roldán explicó que para la elaboración del Atlas de Mapas se utilizaron lineamientos y se elaboraron 60 mapas topográficos municipales, que se actualizarán anualmente con la Red Nacional de Caminos.

El Atlas de Mapas Municipales de Uso de Suelo consideró únicamente planes y programas vigentes. “Los planes que perdieron validez normativa no se incluyeron en los mapas municipales de usos de suelo”, precisó. Se prevé que este documento se actualice continuamente conforme se publiquen nuevos planes en el Periódico Oficial del estado.

En cuanto al Tablero de Monitoreo de Matriz de Agendas Ciudadanas (Temmac), Rodríguez Roldán indicó que la herramienta tecnológica permite concentrar y analizar la información de manera integral. “Utiliza tecnologías de análisis de big data para brindar un seguimiento preciso en tiempo real de cada uno de los compromisos establecidos por nuestra gobernadora”, dijo.

El sistema genera fichas de impacto que incluyen monto de inversión, porcentaje de avance físico y financiero, georeferenciación de acciones y resultados esperados sobre indicadores estatales. Además, permite que la información se traduzca a lenguaje ciudadano, favoreciendo la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

“Este sistema se podrá visualizar en aplicaciones móviles y permitirá retroalimentación directa con la población”, señaló Rodríguez Roldán. Durante la demostración, se mostró un ejemplo con la Secretaría de Impulso Agropecuario, donde 36 mil 835 personas productoras se beneficiaron con semillas mejoradas, abonos y paquetes tecnológicos, logrando reducir hasta en 40 por ciento los gastos en insumos agrícolas.

Por su parte, la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Flor de María López Hinojosa destacó la importancia de la distribución geográfica de los apoyos a mujeres jefas de familia como un eje de la estrategia del organismo.

López Hinojosa detalló que el Sedif implementa un sistema de georeferenciación para todos sus programas. “Podemos mapear a nuestros usuarios a nivel de localidad y manzana, lo que permite planificar estrategias, cuantificar apoyos y evaluar la atención a grupos prioritarios en el estado”, afirmó.

El programa de Apoyo a Mujeres Jefas de Familia se enfoca en beneficiarias que son sostén del hogar con hijos menores o personas a su cargo, entregando proyectos productivos que van desde abarrotes hasta productos de limpieza, evitando duplicidad o saturación del mercado.

“Hoy podemos identificar la edad del beneficiario, su ubicación exacta y el tipo de proyecto productivo que se le entregó”, señaló la funcionaria. La herramienta también se utiliza para planificar otras entregas, como despensas y medicamentos especiales, asegurando cobertura eficiente y focalizada.

Finalmente, enfatizó que el trabajo del CEIEG y del Sedif permitirá tomar decisiones más precisas en la planeación de políticas públicas, al integrar información estadística y geográfica con herramientas tecnológicas.