Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasEstado

CEIEG celebra primera sesión ordinaria 2025 para actualizar información geográfica y estadística

En la primera sesión ordinaria 2025 del CEIEG se informó sobre el avance en la elaboración del Atlas de Mapas Municipales de Uso de Suelo.
Dania Corona Muñoz

En la primera sesión ordinaria 2025 del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tlaxcala (CEIEG), funcionarios estatales presentaron avances en proyectos estratégicos que integran información geográfica y estadística. Durante la reunión, Noé Rodríguez Roldán, presidente del CEIEG y titular de la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI), informó sobre el avance en la elaboración del Atlas de Mapas Municipales de Uso de Suelo, que actualmente registra un 70 por ciento de avance, y el tablero de seguimiento de los 300 compromisos de la Matriz de Agenda Ciudadana.

- Anuncio -

Rodríguez Roldán explicó que para la elaboración del Atlas de Mapas se utilizaron lineamientos y se elaboraron 60 mapas topográficos municipales, que se actualizarán anualmente con la Red Nacional de Caminos.

El Atlas de Mapas Municipales de Uso de Suelo consideró únicamente planes y programas vigentes. “Los planes que perdieron validez normativa no se incluyeron en los mapas municipales de usos de suelo”, precisó. Se prevé que este documento se actualice continuamente conforme se publiquen nuevos planes en el Periódico Oficial del estado.

En cuanto al Tablero de Monitoreo de Matriz de Agendas Ciudadanas (Temmac), Rodríguez Roldán indicó que la herramienta tecnológica permite concentrar y analizar la información de manera integral. “Utiliza tecnologías de análisis de big data para brindar un seguimiento preciso en tiempo real de cada uno de los compromisos establecidos por nuestra gobernadora”, dijo.

- Advertisement -
Leer también: Participa Tlaxcala en Consejo Consultivo Nacional del SNIEG

El sistema genera fichas de impacto que incluyen monto de inversión, porcentaje de avance físico y financiero, georeferenciación de acciones y resultados esperados sobre indicadores estatales. Además, permite que la información se traduzca a lenguaje ciudadano, favoreciendo la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.

“Este sistema se podrá visualizar en aplicaciones móviles y permitirá retroalimentación directa con la población”, señaló Rodríguez Roldán. Durante la demostración, se mostró un ejemplo con la Secretaría de Impulso Agropecuario, donde 36 mil 835 personas productoras se beneficiaron con semillas mejoradas, abonos y paquetes tecnológicos, logrando reducir hasta en 40 por ciento los gastos en insumos agrícolas.

Por su parte, la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Flor de María López Hinojosa destacó la importancia de la distribución geográfica de los apoyos a mujeres jefas de familia como un eje de la estrategia del organismo.

Te recomendamos: Anuncia Sedif Curso de Verano “La Ciudad de las y los Niños” con enfoque lúdico, cívico y participativo

López Hinojosa detalló que el Sedif implementa un sistema de georeferenciación para todos sus programas. “Podemos mapear a nuestros usuarios a nivel de localidad y manzana, lo que permite planificar estrategias, cuantificar apoyos y evaluar la atención a grupos prioritarios en el estado”, afirmó.

- Advertisement -

El programa de Apoyo a Mujeres Jefas de Familia se enfoca en beneficiarias que son sostén del hogar con hijos menores o personas a su cargo, entregando proyectos productivos que van desde abarrotes hasta productos de limpieza, evitando duplicidad o saturación del mercado.

“Hoy podemos identificar la edad del beneficiario, su ubicación exacta y el tipo de proyecto productivo que se le entregó”, señaló la funcionaria. La herramienta también se utiliza para planificar otras entregas, como despensas y medicamentos especiales, asegurando cobertura eficiente y focalizada.

Finalmente, enfatizó que el trabajo del CEIEG y del Sedif permitirá tomar decisiones más precisas en la planeación de políticas públicas, al integrar información estadística y geográfica con herramientas tecnológicas.

Leer más: Gobierno estatal coloca a los jóvenes en el centro de las políticas públicas: Lorena Cuéllar

Temas

Más noticias

Últimas

Últimas

Relacionadas

Último registro del Atlas de Riesgo del estado ante Cenapred data de hace dos décadas: CGPI; se ha actualizado con el tiempo y alineado...

Guadalupe de La Luz Degante -
Aun cuando se realizaron actualizaciones posteriores al Atlas de Riesgo del estado de Tlaxcala, la última registrada ante el Centro Nacional de Prevención de...

Ciberacoso. Mociba 2023 3/3

Gustavo Santin Nieto -
Cartas a Gracia La divulgación del estudio anual del Módulo sobre Ciberacoso, Mociba 2023 (Inegi), podría parecer ocioso dada su periodicidad Gracia. No obstante, el...
00:02:06

Necesario que Estado invierta en políticas públicas para la primera infancia: Pérez

Juan Luis Cruz Pérez -
Los gobiernos, tanto federal como estatales y municipales, deberían invertir mayores recursos para programas y políticas públicas a favor de las primeras infancias, pues...

Más noticias

Planetas sin agua pueden producir líquidos aptos para la vida

La Jornada -
Madrid. Un tipo de líquido completamente diferente podría albergar vida en mundos donde el agua apenas existe, posibilidad que científicos del MIT plantean en...

Hallan fósil de mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena

La Jornada -
Santiago. Científicos descubrieron el fósil de un mamífero, del tamaño de un pequeño ratón, que vivió en la era de los dinosaurios en la...

Entre ataques y hambre, mueren 123 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas

La Jornada -
El Cairo. El ejército israelí bombardeó la Ciudad de Gaza el miércoles, antes de una toma de control prevista, y otras 123 personas murieron...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025