Si hay recursos para las estatuas del Corredor 5 de Mayo, debe haberlos también para la escultura del 2 de Octubre: Brigada del 68

La Brigada 68 demandó que así como el ayuntamiento de la capital poblana destinó 700 mil pesos para el reforzamiento de las esculturas del Corredor 5 de Mayo, se apruebe presupuesto para el traslado del monumento de los mártires del 2 de Octubre del Jardín de Xonaca al Parque Benito Juárez.

El pasado 22 de septiembre, la Gerencia del Centro Histórico reveló que invertirá 700 mil pesos para el mantenimiento y sustitución de elementos robados a las ocho figuras de bronce que se encuentran sobre la calle 5 de Mayo del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, en honor de distintas personalidades locales.

El anuncio fue contrastado por la organización de sobrevivientes del movimiento estudiantil, quienes en un comunicado recordaron que la actual gestión se comprometió verbalmente a trasladar la escultura que conmemora el 2 de Octubre del Jardín de Xonaca —donde está siendo deteriorada por actos vandálicos atribuidos a la organización de comerciantes ambulantes Doroteo Arango— al Parque Juárez.

La Brigada del 68 acusó que, pese a las gestiones realizadas desde hace meses, la administración municipal ha pospuesto la transferencia bajo el argumento de que no existen recursos disponibles, lo cual se contradice con el anuncio de recursos para conservar las estatuas del Corredor 5 de Mayo, lo que demuestra que sí existen fondos para proyectos de preservación del patrimonio, por lo que exigieron un trato equitativo para la obra alusiva al movimiento estudiantil de 1968.

En su pronunciamiento, Brigada 68 reiteró que no se opone a la restauración de otras piezas, pero demandó la misma atención hacia un monumento que representa la lucha por la justicia social y la memoria histórica.

El colectivo solicitó formalmente la instalación de una mesa de trabajo con autoridades municipales, así como la definición de una fecha específica y la asignación de recursos para ejecutar el traslado de la escultura.

La organización advirtió que la falta de acción podría ocasionar daños irreversibles en el monumento, lo que implicaría un gasto mayor en el futuro para su rescate.