Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasEstado

Aún falta mucho por hacer en materia turística, señala Cuéllar; reafirma que Tlaxcala ya es referente nacional

Al conmemorar el Día Mundial del Turismo, Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que en Tlaxcala aún falta mucho por hacer en esta materia.
Guadalupe de La Luz Degante

Al conmemorar el Día Mundial del Turismo, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que en Tlaxcala aún falta mucho por hacer en esta materia; sin embargo, señaló que actualmente el estado es referente nacional, pues se ha posicionado a través de  eventos internacionales realizados durante su administración.

- Anuncio -

Desde el patio central de Palacio de Gobierno, la mandataria reiteró que este rubro se encontraba olvidado y que era complejo pensar en tener un hotel en el centro de la capital, por lo que era importante detonarlo e inyectarle a hombres y a mujeres tlaxcaltecas el amor por su tierra.

Leer también: Las raíces tlaxcaltecas están vivas y son guía hacia la prosperidad, asevera gobernadora en la antesala al 500 aniversario de la fundación de la capital

La titular del Poder Ejecutivo local reconoció que “nos falta todavía muchas cosas por hacer pero seguimos todos los días luchando para que volteen a ver a Tlaxcala, para que seamos esencia viva de lo que significa ser tlaxcaltecas y pongámos el ejemplo de lo que significa ser un tlaxcalteca orgulloso de su tierra”.

Asimismo, ensalzó las acciones ejecutadas en este rubro en lo que va de su gobierno y resaltó que la entidad cuenta con 22 nuevos hoteles y que hay casas que se han convertido en Airbnb para hospedar a visitantes, incluso internacionales.

Te recomendamos: Aprueban en comisiones reformas a la Ley de Turismo para regular hospedaje en plataformas digitales

Repasó que en las recientes Olimpiadas Nacionales, de las que el estado fue sede, durante casi dos meses 17 mil cuartos de hotel estuvieron ocupados , “cuándo nos íbamos a imaginar eso, cuándo nos íbamos a imaginar que nuestros restaurantes, que los hoteles iban a estar al 100 por ciento, que no íbamos a tener un solo lugar libre, era increíble”,  y que a Val’ Quirico llegue un millón de personas.

- Advertisement -

Remarcó que Tlaxcala “está de moda” y que ha signado convenios a nivel internacional “con muchos países”,  porque ya es patrimonio mundial de la humanidad y porque cuenta con tres pueblos mágicos.

La conmemoración del Día Mundial del Turismo de este 2025 se realiza bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”. Por ello, el gobierno entregó reconocimientos a través de distintivos a prestadores de servicios.

Leer más: Celebra la Secture el Día Mundial del Turismo 2023

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cada vez que bajo marcha y piso el acelerador tengo a Tlaxcala en el corazón, expresa el piloto profesional Luis Arturo Morales

Guadalupe de La Luz Degante -
"En cada carrera, en cada momento que cambio marcha, cada vez que piso el freno, bajo marcha y piso el acelerador, tengo a Tlaxcala...
00:02:48

Canadevi Tlaxcala busca agilizar trámites de Infonavit y avanzar en la construcción de vivienda

Dania Corona Muñoz -
Afiliados de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de Vivienda (Canadevi) en Tlaxcala, encabezados por su presidente Erick Minor Sánchez, anunciaron su...

Gobierno estatal llevará a escuelas estrategia de autosuficiencia alimentaria

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la presidenta del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, encabezaron la puesta en marcha...

Más noticias

Ordena Israel a palestinos evacuar Gaza, es su “última oportunidad”

La Jornada -
Ap, la Redacción Deir Al Balah. El ministro de Defensa de Israel ordenó este miércoles a todos los palestinos restantes que salgan de ciudad de Gaza,...

Tras ser interceptadas, mexicanas a bordo de Flotilla rumbo a Gaza piden ayuda a Sheinbaum

La Jornada -
 La delegación en México de la Global Sumud Flotilla (GSF) difundió sendos vides de las connacionales Arlin Medrano y Sol González —quienes viajan a...

Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025