Aún falta mucho por hacer en materia turística, señala Cuéllar; reafirma que Tlaxcala ya es referente nacional

Al conmemorar el Día Mundial del Turismo, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseveró que en Tlaxcala aún falta mucho por hacer en esta materia; sin embargo, señaló que actualmente el estado es referente nacional, pues se ha posicionado a través de eventos internacionales realizados durante su administración.

Desde el patio central de Palacio de Gobierno, la mandataria reiteró que este rubro se encontraba olvidado y que era complejo pensar en tener un hotel en el centro de la capital, por lo que era importante detonarlo e inyectarle a hombres y a mujeres tlaxcaltecas el amor por su tierra.

La titular del Poder Ejecutivo local reconoció que “nos falta todavía muchas cosas por hacer pero seguimos todos los días luchando para que volteen a ver a Tlaxcala, para que seamos esencia viva de lo que significa ser tlaxcaltecas y pongámos el ejemplo de lo que significa ser un tlaxcalteca orgulloso de su tierra”.

Asimismo, ensalzó las acciones ejecutadas en este rubro en lo que va de su gobierno y resaltó que la entidad cuenta con 22 nuevos hoteles y que hay casas que se han convertido en Airbnb para hospedar a visitantes, incluso internacionales.

Repasó que en las recientes Olimpiadas Nacionales, de las que el estado fue sede, durante casi dos meses 17 mil cuartos de hotel estuvieron ocupados , “cuándo nos íbamos a imaginar eso, cuándo nos íbamos a imaginar que nuestros restaurantes, que los hoteles iban a estar al 100 por ciento, que no íbamos a tener un solo lugar libre, era increíble”, y que a Val’ Quirico llegue un millón de personas.

Remarcó que Tlaxcala “está de moda” y que ha signado convenios a nivel internacional “con muchos países”, porque ya es patrimonio mundial de la humanidad y porque cuenta con tres pueblos mágicos.

La conmemoración del Día Mundial del Turismo de este 2025 se realiza bajo el lema “Turismo y transformación sostenible”. Por ello, el gobierno entregó reconocimientos a través de distintivos a prestadores de servicios.

