Aumentan en Tlaxcala las solicitudes de asesoría para crear asociaciones y colectivas: CDHUT

El Centro de Estudios y Desarrollo Humanista de Tlaxcala (CDHUT) reportó un incremento de 60 por ciento en las solicitudes de asesoría para la creación de asociaciones civiles, colectivas y cooperativas, de acuerdo con su representante Geovanny Pérez López, quien destacó que esta tendencia responde al contexto actual de mayor participación ciudadana y búsqueda de justicia social.

“Ha habido mucha demanda en el tema de la construcción de cooperativas y asociaciones civiles, y me parece que es un tema muy interesante justo por el momento que estamos viviendo”, señaló Pérez López, en entrevista.

- Anuncio -

La representante del CDHUT destacó que este aumento no solo refleja un cambio social, sino también una búsqueda de estructuras más sólidas para la defensa de derechos humanos y la atención de problemáticas de género, así como de otros temas que afectan a comunidades locales.

En este sentido, recordó que el CDHUT ha colaborado con organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, entre ellos el caso de Norma Andrade, cuyo proceso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Colaboramos sobre el caso de Norma Andrade, una mujer que buscó a su hija víctima de feminicidio y que dejó en orfandad a dos menores”, explicó.

Pérez López señaló que el caso busca visibilizar la desprotección hacia las mujeres buscadoras y la falta de políticas públicas efectivas por parte del Estado mexicano.

“El Estado mexicano no ha generado acciones efectivas que protejan, ni hay política pública para las madres buscadoras que, sin recursos y en riesgo extremo, siguen buscando a sus hijas e hijos”, enfatizó.

- Advertisement -

La activista subrayó también que el tema de la orfandad de niñas y niños víctimas de feminicidios continúa siendo una deuda en la agenda nacional, y llamó a las autoridades a implementar medidas concretas para garantizar sus derechos y su bienestar.

Te puede interesar: Exigen colectivas y activistas justicia, seguridad y derecho a decidir sobre su cuerpo

“Aunque exista un marco legal, en la práctica quienes siguen terminando cuidando a los hijos e hijas son las abuelas y las mujeres de la misma familia”, apuntó. Agregó que la carga emocional y económica que enfrentan estas mujeres se agrava por la ausencia de programas públicos que les permitan reconstruir sus proyectos de vida. “En la precariedad, en el dolor y la desesperanza, muchas terminan siendo también víctimas de este sistema”, lamentó.

- Advertisement -

La representante del CDHUT insistió en que la creación de asociaciones y colectivas en Tlaxcala se ha convertido en una herramienta de resistencia y transformación, ya que muchas mujeres y comunidades encuentran en la organización civil un espacio de respaldo ante la falta de respuestas institucionales.

Finalmente, Pérez López subrayó que este auge organizativo refleja una sociedad más consciente y participativa, que busca articular esfuerzos para enfrentar desigualdades estructurales y fortalecer el tejido social. “Veo más organización, más interés en crear y construir colectivamente. Eso nos habla de una ciudadanía que no se queda callada, que se organiza y actúa”.

También puedes leer: Ávila: hay 25 personas incorporadas a mecanismos de protección a defensores de DDHH y periodistas